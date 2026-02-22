Sytuacja bez wyjścia

2 lutego przełożony generalny Bractwa (FSSPX), ks. Davide Pagliarani, ogłosił, że na początku lipca 2026 r. w jego wspólnocie odbędą się konsekracje nowych biskupów: jeżeli będzie trzeba, to również bez zgody Rzymu. Oznacza to prawdziwy przełom w dotychczasowych relacjach z Watykanem. Bractwo zostało założone w 1970 r. przez abp. Marcela Lefebvre’a celem zachowania liturgicznej i doktrynalnej Tradycji Kościoła. Popadło w konflikt ze Stolicą Apostolską, bo papieże przeprowadzali w tamtym czasie gruntowną modernizację katolicyzmu, której kierunek abp Lefebvre oceniał bardzo krytycznie. W 1988 r. hierarcha zdecydował się na wyświęcenie biskupów dla Bractwa pomimo wyraźnego zakazu ze strony Jana Pawła II. W odpowiedzi papież ogłosił ekskomunikę abp. Lefebvre’a i nowych biskupów, sugerując, że Bractwo znalazło się w stanie schizmy. Wiele lat po śmierci abp. Lefebvre’a sytuację postanowił uzdrowić Benedykt XVI. W 2007 r. dał Kościołowi swobodę celebrowania tradycyjnej liturgii, a w roku 2009 zdjął ekskomuniki. Dialog, który nawiązał wówczas z FSSPX, nie przyniósł porozumienia w kwestiach doktrynalnych, ale od strony formalnej sytuacja została w dużym stopniu znormalizowana.