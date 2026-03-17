"Skoordynowane działanie". Nawrocki spotkał się z Czarnkiem

O spotkaniu prezydenta z Przemysławem Czarnkiem poinformowała Wirtualna Polska.

Według serwisu „to skoordynowane działanie, które ma na celu narzucenie nowego tematu w politycznym sporze z rządem Donalda Tuska”.

Prezydent oraz PiS chcą pokazać, prawica – „w przeciwieństwie do rządu” – zajmuje się sprawami „zwykłych Polaków” i ma pomysł na to, jak zahamować rosnące koszty ich życia.

– Tym wygrywa się wybory – twierdzą rozmówcy portalu z PiS i Pałacu Prezydenckiego.

Rozmówcy serwisu podkreślają, że Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek „mają dobrą chemię, rozmawiają, planują spotkania, są w kontakcie”.

– Sprawa kosztów życia będzie podnoszona przez kolejne tygodnie, zwłaszcza że zbliżają się święta – mówi Wirtualnej Polsce polityk PiS.

System ETS. W czwartek unijny szczyt

W czwartek odbędzie się unijny szczyt w sprawie ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, a jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.

Czarnek składa projekt uchwały

W poniedziałek rano wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. Zdaniem Przemysława Czarnka, wyjście z ETS obniżyłoby o kilkadziesiąt procent rachunki za energię.

Nawrocki przekazał Tuskowi stanowisko ws. ETS

We wtorek swoje stanowisko w sprawie ETS skierował do premiera Donalda Tuska prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent oświadczył w piśmie, że oczekuje od rządu przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej. Karol Nawrocki ocenił, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby odejście od systemu ETS.

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów, że „Polska będzie domagała się specyficznie polskich rozwiązań w sprawie ETS, który negatywnie wpływa na ceny energii”. Poinformował ponadto, że polski rząd podjął wiele działań, by „rozbroić ETS1” i wpłynąć na dyskusję wokół ETS2.

Czarnek uderza w kontrowersyjny projekt. "Paskudztwo, antyludzkie szaleństwo"Czytaj też:

Prezydent zażądał wyjścia z ETS. Jest odpowiedź Tuska