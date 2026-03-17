Co zrobi Tusk? Nawrocki przekazał mu jasne stanowisko ws. podatku ETS

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda opublikował stanowisko Karola Nawrockiego w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) za pośrednictwem platformy X.
Prezydent: Jasny kierunek – odejście Polski od ETS
"Prezydent RP Karol Nawrocki wysłał do Premiera Donalda Tuska stanowisko ws ETS przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej. 20 lat systemu ETS i efekty są jasne: Europa traci przemysł, miejsca pracy i konkurencyjność. Produkcja ucieka poza UE, a globalne emisje… rosną" – zwrócił uwagę.
"Prezydent jasno wskazuje kierunek przed Radą Europejską: odejście od ETS. Polska nie może zgadzać się na politykę, która niszczy nasz przemysł i podnosi rachunki obywateli" – wskazał doradca głowy państwa.
Prezydent jasno wskazał też na konieczność całkowitej i jednoznacznej rezygnacji z wdrożenia w Polsce ETS2. Komisja Europejska chce, by podatek ten objął Polaków w 2028 roku.
Nawrocki nie chce działań pozornych ani kosmetycznych korekt
"Przedstawione przeze mnie kierunki działań to sposób na obniżenie kosztów energii. Efektem tak realizowanej polityki będzie podwyższenie konkurencyjności polskiego przemysłu, a także oszczędności w portfelach Polaków. Jestem przekonany, że takie stanowisko Polski powinno być prezentowane podczas Rady Europejskiej" – czytamy w stanowisku prezydenta.
Karol Nawrocki wymienił działania, które, "choć mniej korzystne niż pełna likwidacja systemu EU ETS, powinny zostać wdrożone bez zwłoki w sytuacji braku konsensusu politycznego". Prezydent wskazał w tym kontekście na wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty zastępczej zamiast umarzania uprawnień do emisji, wprowadzenie mechanizmu obniżającego ceny uprawnień do emisji, wykluczenie instytucji finansowych z rynku oraz zachowanie realnego systemu bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu.
"Jako Prezydent RP czuję się w obowiązku podkreślić, że nie ma już przestrzeni na działania pozorne ani kosmetyczne korekty, których dokonywano w ostatnich latach. (...) Europa musi podjąć decyzje, które pozwolą odbudować i wzmocnić jej potencjał przemysłowy, w tym militarny, niezbędny zarówno dla stabilności gospodarczej, jak i bezpieczeństwa naszego kontynentu, w szczególności państw frontowych, takich jak Polska" – zaznaczył Nawrocki
Sztuczny podatek za używanie paliw kopalnych
Unijny ETS (European Union Emissions Trading System) to unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla, a w praktyce podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Od 2028 roku w Polsce ma obowiązywać ETS 2. Danina ta, gdyby jej wprowadzenie nie zostało powstrzymane, obciąży cały transport i ogrzewanie indywidualne budynków.
Wyjście z ETS od dawna postuluje Konfederacja. To samo wielokrotnie zgłaszali politycy Solidarnej Polski – obecnie współtworzący PiS.
W poniedziałek rano wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. Zdaniem Przemysława Czarnka, wyjście z ETS obniżyłoby o kilkadziesiąt procent rachunki za energię.
Wycofajmy destrukcyjny podatek ETS za ciepło i prąd
PiS: Wychodzimy z ETS. Węgiel, atom, OZE jako uzupełnienie