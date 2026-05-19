Ujawniono, kto pomógł Ziobrze uzyskać wizę do USA

Agencja, powołując się na trzy anonimowe źródła, napisała w poniedziałek (18 maja), że wiceszef dyplomacji USA polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy dla Ziobry, umożliwiając mu ucieczkę z Węgier. Jedno ze źródeł podało, że była to wiza dziennikarska.

Jak podkreśla Reuters, dzięki interwencji Landaua, byłemu ministrowi sprawiedliwości udało się uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Magyara, który jeszcze przed wyborami zapowiadał ekstradycję Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego do Polski.

Wiceszef amerykańskiej dyplomacji, kierując do wysokich urzędników Biura Spraw Konsularnych polecenie wydania wizy, miał uzasadnić pilność sprawy, przedstawiając ją jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego".

Według Reutersa, Landau dowiedział się o sprawie Ziobry wiosną tego roku od Toma Rose'a, ambasadora USA w Polsce, i uznał byłego ministra za osobę niesłusznie ściganą.

Jak Ziobro dostał się do USA? Kulisy decyzji administracji Trumpa

Agencja zaznacza, że żadne ze źródeł nie ma wiedzy na temat ewentualnego udziału prezydenta USA Donalda Trumpa lub sekretarza stanu Marco Rubio w decyzji podjętej przez amerykańską ambasadę w Budapeszcie.

Landau odmówił komentarza w tej sprawie. Rzecznik Departamentu Stanu nie odpowiedział na pytania Reutersa dotyczące zaangażowania Rubia lub Rose'a, powołując się na poufność danych wizowych.

Agencji nie udało się skontaktować z Ziobrą. Jego obrońca Bartosz Lewandowski oświadczył, że przekaże Ziobrze pytania, jednak te pozostały bez odpowiedzi. Do sprawy nie odniosły się również: Biały Dom, kancelaria premiera Donalda Tuska, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rzecznik węgierskiego rządu.

"Lot Ziobry do USA pokazuje, jak delikatną równowagę musi zachować rząd Tuska w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi" – podkreśla Reuters.

