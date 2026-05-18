Amerykanie odwracają się od Trumpa. Rekordowo niski wynik w sondażu

Z najnowszego badania instytutu Siena przeprowadzonego dla "The New York Times" wynika, że działania prezydenta USA popiera obecnie 37 proc. Amerykanów. To najniższy wynik od czasu jego powrotu do Białego Domu. Amerykańskie media zwracają uwagę, że wyniki pojawiają się w trudnym momencie dla Republikanów. W listopadzie odbędą się wybory połówkowe, które zdecydują o układzie sił w Kongresie.

Amerykanie krytykują działania wobec Iranu

Jednym z powodów spadku notowań są decyzje dotyczące polityki zagranicznej, przede wszystkim konfliktu z Iranem. Prawie dwie trzecie uczestników badania uznało, że Trump popełnił błąd, dopuszczając do ataku na Iran. Ankietowani wskazywali głównie na koszty wojny oraz jej wpływ na gospodarkę. Tylko mniej niż jedna czwarta respondentów uważa, że konflikt był uzasadniony.

Najbardziej krytyczni są wyborcy Demokratów. Aż 93 proc. sympatyków tej partii negatywnie oceniło działania Trumpa. Podobnego zdania jest także 73 proc. wyborców niezależnych oraz 22 proc. Republikanów.

Coraz gorsze oceny gospodarki

Słabo oceniana jest również polityka gospodarcza administracji Trumpa. 64 proc. badanych źle ocenia wpływ jego działań na amerykańską gospodarkę. Jeszcze więcej osób zwraca uwagę na rosnące koszty życia. 69 proc. respondentów uważa, że sytuacja ekonomiczna pogarsza się, a codzienne wydatki są coraz większym problemem.

44 proc. ankietowanych stwierdziło, że polityka Trumpa zaszkodziła im osobiście. Negatywne oceny zbiera także polityka migracyjna. 56 proc. badanych nie popiera sposobu, w jaki prezydent prowadzi działania dotyczące imigracji.

Pytania o zdrowie Trumpa

W USA coraz więcej mówi się również o stanie zdrowia prezydenta. Burzę wywołało oświadczenie opublikowane w „British Medical Journal”, podpisane przez 30 lekarzy, neurologów, psychiatrów i psychologów. Autorzy dokumentu stwierdzili, że Trump powinien przejść pilne badania specjalistyczne. Lekarze zwracają uwagę na jego zachowanie podczas publicznych wystąpień. Według nich prezydent coraz częściej gubi wątek, zmienia temat wypowiedzi i myli nazwiska.

Media przypominały też wcześniejsze sytuacje dotyczące jego zdrowia — widoczne siniaki na dłoniach, problemy z chodzeniem czy zaczerwienienie na szyi zauważone podczas ceremonii w Białym Domu. Według zapowiedzi Donald Trump ma przejść badania pod koniec maja w wojskowym centrum medycznym Waltera Reeda.

