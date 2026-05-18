"Nowa era wymaga nowego podejścia". Węgry wycofują ambasadora z Polski

Stanowisko straci Istvan Ijgyarto, który kierował węgierską placówką w Polsce. Decyzja o jego odwołaniu zapadła dzień przed rozpoczęciem wizyty nowego premiera Węgier Petera Magyara w Polsce.

"Nowa era wymaga nowego podejścia"

Szefowa węgierskiej dyplomacji poinformowała o zmianie w mediach społecznościowych. Jak podkreśliła, ma ona związek z nowym kierunkiem polityki zagranicznej Budapesztu. "Relacje węgiersko-polskie znajdują się u progu nowego etapu. W najbliższych dniach delegacja wysokiego szczebla z Węgier przyjedzie do Polski, a naszym wspólnym celem będzie zbudowanie nowych podstaw naszej współpracy" – napisała Anita Orban.

Minister dodała, że "nowa era wymaga nowego podejścia", dlatego zdecydowała o odwołaniu ambasadora w Warszawie. "Uważam, że odnowiony kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie mógł wiarygodnie i konsekwentnie rozwijać go w nadchodzącym okresie" – zaznaczyła.

Pierwsza zagraniczna podróż Magyara

Peter Magyar przyjedzie do Polski we wtorek. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podróż od objęcia stanowiska premiera. W planach są spotkania z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że rozmowa z Tuskiem ma odbyć się najprawdopodobniej w środę, 20 maja.

Spotkanie z Magyarem zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Będę widział się z panem Magyarem w środę. Zaproszenie dla szefowej parlamentu węgierskiego zostało już wysłane – powiedział. Czarzasty podkreślił, że zmiana władzy na Węgrzech może być szansą na odbudowę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. – Na Węgrzech została powołana nowa władza. I tu widzimy szansę – stwierdził.

