Polska będzie serwisować silniki do Abramsów. Tusk: Jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości
Udostępnij7 Skomentuj
Opinie

Polska będzie serwisować silniki do Abramsów. Tusk: Jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości

Dodano: 
Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: PAP / Albert Zawada
Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście USA, Australia i Polska – powiedział premier Donald Tusk podczas uroczystego podpisania umowy na Centrum Serwisowe Silników do czołgów Abrams.

Na początku kwietnia 2022 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kontrakt na dostawę 250 czołgów M1A2 Abrams dla Wojska Polskiego. To czołgi w najnowszej wersji SEPv3. Zmieniono w niej konstrukcję kadłuba i wieży, wprowadzono nowe systemy elektroniczne.

Tusk: Odnieśliśmy sukces

W poniedziałek odbyła się uroczystość podpisania umowy na powstanie centrum serwisowania silników do amerykańskich czołgów, w której wziął udział m.in. premier Donald Tusk.

– To szczególny moment potwierdzający jedną z najważniejszych podstaw bezpieczeństwa Polski, jaką jest przyjazna, wieloletnia i bardzo głęboka przyjaźń i współpraca pomiędzy Polską a USA. Obronność to rdzeń tej współpracy. Uroczystość to może za duże słowo, ale fakty, które doprowadziły do tej uroczystości, wymagają dużych słów. Za moimi plecami stoją Abramsy, jedna z największych inwestycji polskich, jeden z najlepszych przykładów i takich rzeczywiście bardzo masywnych współpracy polsko-amerykańskiej, 366 czołgów typu Abrams – powiedział szef rządu.

– Tylko ta inwestycja to 300 mln. Naprawiamy pewne niedoskonałości kontraktów z przeszłości. Wyobraźcie sobie państwo, że gdyby nie te decyzje, które finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa siników, które są tu, w polskich abramsach, musiałaby się odbywać w USA. Dzięki dobrej współpracy, bardzo intensywnych działań wielu ministrów i dobrego rozumienia siebie nawzajem ze strony amerykańskiej i polskiej, odnieśliśmy niespodziewany dla wielu sukces. Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście USA, Australia i Polska – dodał Tusk.

Polskie zbrojenia

W ostatnim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt na zakup 1000 południowokoreańskich czołgów K2, setek amerykańskich Abramsów, 500 systemów rakietowych HIMARS i kilkuset koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo. Nie wspominając o setce śmigłowców szturmowych Apache, dziesiątkach myśliwców F-35, dodatkowych systemach przeciwlotniczych Patriot i innym uzbrojeniu.

Czytaj też:
"Sprawa absolutnie kluczowa". Przydacz: Rząd może liczyć na wsparcie prezydentaCzytaj też:
"To nie są żarty". Mocne oskarżenia pod adresem Tuska

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: 300polityka.pl
Czytaj także