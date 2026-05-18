Polska będzie serwisować silniki do Abramsów. Tusk: Jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości

Na początku kwietnia 2022 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kontrakt na dostawę 250 czołgów M1A2 Abrams dla Wojska Polskiego. To czołgi w najnowszej wersji SEPv3. Zmieniono w niej konstrukcję kadłuba i wieży, wprowadzono nowe systemy elektroniczne.

Tusk: Odnieśliśmy sukces

W poniedziałek odbyła się uroczystość podpisania umowy na powstanie centrum serwisowania silników do amerykańskich czołgów, w której wziął udział m.in. premier Donald Tusk.

– To szczególny moment potwierdzający jedną z najważniejszych podstaw bezpieczeństwa Polski, jaką jest przyjazna, wieloletnia i bardzo głęboka przyjaźń i współpraca pomiędzy Polską a USA. Obronność to rdzeń tej współpracy. Uroczystość to może za duże słowo, ale fakty, które doprowadziły do tej uroczystości, wymagają dużych słów. Za moimi plecami stoją Abramsy, jedna z największych inwestycji polskich, jeden z najlepszych przykładów i takich rzeczywiście bardzo masywnych współpracy polsko-amerykańskiej, 366 czołgów typu Abrams – powiedział szef rządu.

– Tylko ta inwestycja to 300 mln. Naprawiamy pewne niedoskonałości kontraktów z przeszłości. Wyobraźcie sobie państwo, że gdyby nie te decyzje, które finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa siników, które są tu, w polskich abramsach, musiałaby się odbywać w USA. Dzięki dobrej współpracy, bardzo intensywnych działań wielu ministrów i dobrego rozumienia siebie nawzajem ze strony amerykańskiej i polskiej, odnieśliśmy niespodziewany dla wielu sukces. Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście USA, Australia i Polska – dodał Tusk.

Polskie zbrojenia

W ostatnim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt na zakup 1000 południowokoreańskich czołgów K2, setek amerykańskich Abramsów, 500 systemów rakietowych HIMARS i kilkuset koreańskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo. Nie wspominając o setce śmigłowców szturmowych Apache, dziesiątkach myśliwców F-35, dodatkowych systemach przeciwlotniczych Patriot i innym uzbrojeniu.

