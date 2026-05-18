Żurek zapłaci za wyjazd Ziobry do USA? "Donald się wściekł"

O planowanej rekonstrukcji rządu media donoszą już od dłuższego czasu. Spekulacje te przybrały na sile po wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.

"Tusk wściekł się na Żurka". Wszystko przez Ziobrę

Okazuje się, że to powód dla którego stanowisko stracić w rządzie stracić może Waldemar Żurek. Nowe ustalenia w tej sprawie publikuje w poniedziałek "Super Express". Informator gazety wskazuje, że do rekonstrukcji rządu dojdzie najpewniej już po wakacjach. – Roszady są zatem możliwe jesienią – wskazuje.

Kto wówczas może pożegnać się z gabinetem Donalda Tuska?

– Pozycja Waldka Żurka jest niestety coraz słabsza. Szkoda, bo pokładaliśmy w nim ogromne nadzieje, jeśli chodzi o rozliczenie polityków PiS. Donald Tusk sądził, że Waldek ma tam wszystko zabezpieczone, poukładane, jeśli chodzi o ściganie Ziobry, ale jak widać, Waldek to przespał – mówi gazecie osoba określona jako "ważny polityk Koalicji Obywatelskiej". Inny rozmówca "SE" wskazuje wprost: "Okazuje się, że Ziobro wykiwał Żurka, a przecież to Żurek miał ściągnąć Ziobrę do Polski".

Z Węgier do USA

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przybył z Budapesztu. To właśnie tam przebywał przez ostatni czas, ponieważ w okresie rządów Viktora Orbana przyznano mu na Węgrzech azyl polityczny. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi Prawa i Sprawiedliwości grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

W związku z wyjazdem Ziobry do Stanów Zjednoczonych podjęcie kroków prawnych w tej sprawie zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. – Już zleciłem i prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym, mamy stosowną umowę z USA – poinformował szef resortu sprawiedliwości.

