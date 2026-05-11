"Absolutne i totalne wkur***nie" w rządzie. Czarne chmury nad ważnym ministrem

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Jeden z ważnych polityków KO, komentując sprawę w rozmowie z portalem Onet.pl, powiedział: "Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że panuje absolutne i totalne wkur***nie".

Ziobro w USA. Tusk milczy

Do tej pory głosu w sprawie nie zabrał premier Donald Tusk.

– Tusk nie chce zaogniać sytuacji. To bardzo delikatna i poważna sprawa. Zresztą niedawno napsuł Amerykanom krwi wywiadem w "Financial Times", pytając o to, czy ci będą nadal sumiennie wypełniać sojusznicze powinności – powiedział serwisowi jeden z ministrów.

W sprawie Zbigniewa Ziobry w rządzie ma się odbyć jeszcze w poniedziałek narada kilku ministrów.

Portal podkreśla, że "wpuszczenie Zbigniewa Ziobry do USA wywołało szok, bo jeszcze niedawno ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose miał zapewniać Radosława Sikorskiego, iż tak się nie stanie".

– To oczywiście jest zaskakujące, ale jeśli byśmy się zastanowili nad tym, co działo się w ostatnich tygodniach, zdziwienie nieco ustępuje. Ekipa Trumpa do końca wspierała w kampanii skorumpowany rząd Orbana. W Budapeszcie przed wyborami pojawili się Rubio i Vance. W tym sensie pomoc Ziobrze, na którym ciążą poważne zarzuty, nie jest taka zaskakująca – twierdzi rozmówca Onet.pl

Czarne chmury nad Żurkiem?

W rządzie słychać, że wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA stanie się poważnym obciążeniem dla Waldemara Żurka.

– Mam wrażenie, że od dłuższego czasu kierownik (Donald Tusk) coraz bardziej wątpi w jego skuteczność. Nieudana operacja związana z wejściem nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, teraz ucieczka Ziobry. Nawet jeśli formalnie prokuratura zrobiła wszystko, co mogła, to wrażenie jest takie, iż zbyt dużo było mówienia, a za mało efektów – twierdzi rozmówca serwisu.

