Niecodzienny wpis w oświadczeniu majątkowym Ziobry. "Zostałem zaskoczony"
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Ekonomia

Niecodzienny wpis w oświadczeniu majątkowym Ziobry. "Zostałem zaskoczony"

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Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości Źródło: PAP / Piotr Polak
Zbigniew Ziobro złożył oświadczenie majątkowe za rok 2025. Szczegółowo opisał swoją sytuację finansową po opuszczeniu Polski.

Na stronie Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów. Zaskakujący jest dokument dotyczący Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeniósł się z Węgier. Telewizja Republika poinformowała, że polityk Prawa i Sprawiedliwości został jej komentatorem politycznym w USA. Ziobro wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, posługując się wizą dziennikarską.

W oświadczeniu majątkowym za 2025 r. były szef MS wpisał ok. 260 tys. zł i 800 euro. Posiada dom jednorodzinny o powierzchni mieszkalnej 133,15 metrów kwadratowych wraz z położonymi na działce budynkiem gospodarczym o powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych oraz domkiem letniskowo-gospodarczym o powierzchni blisko 35 metrów kwadratowych. Łączna wartość nieruchomości to 950 tys. zł. Jest to własność hipoteczna. Ziobro wskazał, że ma również działkę rolną o powierzchni 73 ary, wartą 175 tys. zł. Jest to działka niezabudowana i także własność hipoteczna.

Uposażenie poselskie wiceprezesa PiS wyniosło 141 940,54 zł, z kolei dieta parlamentarna – 44 108,56 zł.

Zaskakujący wpis w oświadczeniu majątkowym Ziobry

W oświadczeniu majątkowym Zbigniew Ziobro zamieścił opis sytuacji, w której się znalazł. W rubryce dotyczącej zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz warunków, na jakich zostały udzielone, napisał: "Gdy przebywałem poza Polską na oficjalnej konferencji w Budapeszcie, zostałem zaskoczony sfabrykowanymi zarzutami oraz wnioskiem o moje aresztowanie, złożonym w kraju. W obliczu licznych nadużyć i przypadków łamania prawa, które pozbawiły mnie w Polsce realnej szansy na uczciwy proces, podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą. Nie dysponowałem wówczas na Węgrzech większymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mi zorganizować obronę. Nie mogłem samodzielnie pokryć jej kosztów. Dlatego zwróciłem się o pomoc w sfinansowaniu obrony do Fundacji Instytut Polski Suwerennej".

"W związku z tym zobowiązałem się, że gdy będę dysponował odpowiednimi środkami, zwrócę Fundacji całość poniesionych kosztów obrony oraz dodatkowo kwotę odpowiadającą 50 proc. tych kosztów. Koszty obrony poniesione przez Fundację w 2025 roku wyniosły 57 000 złotych netto. Kwota ta zostanie przeze mnie zwrócona Fundacji i powiększona o dodatkowe 50 proc. Kwota zwrotu na ten rok, którą poniosę, wynosi 85 500 złotych" – oznajmił. Podkreśli też, że zajęte zostały środki pieniężne na jego rachunku bankowym oraz nieruchomości.

Zbigniew Ziobro jest prezesem Fundacji Instytut Polski Suwerennej, od której pożyczył pieniądze.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Sejm
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