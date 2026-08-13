"Stuu" wraca do Polski. Trafi prosto do aresztu

Według informacji rozgłośni RMF FM, Stuart K.-B. jeszcze w czwartek 13 sierpnia wyląduje na lotnisku w Warszawie na pokładzie rejsowego samolotu, po czym trafi do aresztu.

W lipcu brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję youtubera. Zarzuty wobec "Stuu" dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia, do których, według ustaleń śledczych, doszło latem 2015 r. i w sierpniu 2018 r., a także rozpijania osób małoletnich. Youtuberowi grozi do 12 lat więzienia.

Pandora Gate. Ekstradycja "Stuu" do Polski

Afera Pandora Gate wybuchła jesienią 2023 r. W sieci zaczęły krążyć pseudonimy i nazwiska znanych youtuberów, którzy mieli utrzymywać kontakty z nieletnimi dziewczynami. Przełom w sprawie nastąpił w październiku 2023 r. za sprawą filmu Sylwestera Wardęgi. Popularny twórca internetowy ujawnił w swoim materiale prywatne wiadomości, które "Stuu" i jego koledzy mieli wymieniać z nieletnimi fankami.

14 października 2023 r. ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał na portalu X, że "główny podejrzany w Pandora Gate Stuart B., znany jako Stuu, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii". Niedługo później mężczyzna trafił do aresztu, gdzie oczekiwał na ekstradycję do Polski.

Konto "Stuu" w serwisie YouTube obserwowało 4,1 mln osób. Na Instagramie miał 1,8 mln obserwujących. Na swoich kanałach w mediach społecznościowych publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także materiały o charakterze lifestylowym i komediowym. Znany był pod pseudonimem "Polski Pingwin".

Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. Do Polski przeprowadził się w 2014 r., jednak kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką. Wówczas wycofał się też z działalności internetowej.

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