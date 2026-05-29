Ekstradycja Ziobry do Polski. Oto co sądzą Polacy

Zbigniew Ziobro od 10 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową za rządów Viktora Orbána. Według informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Krajowej Przemysława Nowaka, Ziobro opuścił Europę 9 maja i poleciał do USA z Mediolanu. Miał posłużyć się wizą członka zagranicznych mediów.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że prokuratura ma gotowy wniosek o ekstradycję polityka PiS. Jak się okazuje, Polacy popierają działania szefa resortu sprawiedliwości.

W badaniu IBRiS zadano respondentom pytanie: "Czy Pana / Pani zdaniem władze USA powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę?". 40,6 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak". Z kolei 15,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Odpowiedź "raczej nie" wskazało 11,2 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie nie" – 21 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 11,6 proc. respondentów.

Co dalej z Ziobrą?

Waldemar Żurek zapowiedział możliwość skierowania sprawy Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).

Chodzi o okoliczności, w jakich były minister sprawiedliwości wjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek mówił o tym w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Jak zaznaczył, polskie władze analizują dokumenty, na podstawie których Ziobro opuścił Europę i dostał się do USA. – Jeśli okaże się, że węgierskie dokumenty, na podstawie których Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych, zostały wydane bezprawnie, wystąpię do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) – zapowiedział minister.

Prokurator generalny stwierdził również, że chciałby doprowadzić do anulowania dokumentu podróży byłego ministra sprawiedliwości. – Życzyłbym sobie, żeby ten dokument został anulowany, bo został wydany z pobudek politycznych, pozaprawnych – mówił Żurek.

