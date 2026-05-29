Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany. Zarzut szpiegostwa

"Nie tylko podpisujemy bardzo ważne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również właściwie chronimy polski przemysł zbrojeniowy. W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa – art. 130 paragraf 2. Materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW" – poinformował za pośrednictwem platformy X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Do sprawy odniósł się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury!" – napisał.

Polska Grupa Zbrojeniowa

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) została utworzona w 2013 r. Jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie. W 2024 r. w skład grupy kapitałowej wchodziło 67 spółek, a ponadto posiadała ona udziały w 27 innych podmiotach działających w sektorach obronnym, stoczniowym oraz nowych technologii.

PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze. Oferta grupy obejmuje: nowoczesne systemy radarowe i radiolokacyjne, karabiny, optoelektronikę, kołowe transportery opancerzone, artylerię lufową, bezzałogowe systemy powietrzne i systemy zarządzania polem bitwy.

Grupa jest głównym partnerem przemysłowym Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Współpracuje z największymi przedsiębiorstwami światowego przemysłu zbrojeniowego i bierze udział m.in. w programie budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu.

