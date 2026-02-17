Polak oskarżony o szpiegostwo dla Rosji. Działał w Bydgoszczy

Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, "dzięki funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kolejny szpieg pracujący na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej za swoją działalność przeciwko Polsce odpowie przed sądem". Akt oskarżenia został skierowany do sądu 12 lutego 2026 roku.

Działał przez niemal rok

Prokuratura zarzuca mężczyźnie zgłoszenie gotowości oraz działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu, co stanowi przestępstwo z art. 130 § 2 Kodeksu karnego. Według śledczych podejrzany miał prowadzić działalność szpiegowską w okresie od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku – zarówno w Bydgoszczy, jak i poza granicami Polski.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pośrednictwem komunikatorów internetowych informacje dotyczące funkcjonowania obiektów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa i obronności Polski, których ujawnienie mogłoby wyrządzić szkodę Polsce. Jak wskazano w komunikacie, "zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski".

Śledczy ustalili, że mężczyzna gromadził i przekazywał lokalizacje oraz dane na temat zabezpieczeń technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. oraz zakładów chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. Miał także wyrazić gotowość do przekazywania informacji dotyczących rozmieszczenia infrastruktury wojskowej, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Działał z pobudek ideologicznych

Według prokuratury podejrzany miał działać z pobudek ideologicznych i kierować się prorosyjskimi przekonaniami. Wiktor Ź. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 czerwca 2025 roku. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, który jest nadal utrzymywany. Jak poinformowano, działania funkcjonariuszy ABW już na początku czerwca 2025 roku zapobiegły dalszej aktywności podejrzanego.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów własnych i było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Za zarzucane czyny grozi mu kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

