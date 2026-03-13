Rządowy plan B po wecie prezydenta. Uchwała wchodzi w życie

Po tym, jak w czwartek (12 marca) Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE, premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, który przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na zaciągnięcie w UE pożyczek na inwestycje w obronność.

Uchwała rządu ws. SAFE opublikowana w Monitorze Polskim

Dokument opublikowany w piątek po południu (13 marca) w Monitorze Polskim zakłada, że środki z SAFE mają zostać przeznaczone na wsparcie modernizacji Sił Zbrojnych. Spłata zobowiązania ma odbywać się ze środków niewliczanych do minimalnego poziomu wydatków na obronność określonego w przepisach.

Pożyczka z programu SAFE ma zostać zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Mechanizm ma umożliwić finansowanie inwestycji obronnych bez bezpośredniego obciążania budżetu państwa w ramach ustawowego limitu wydatków na armię.

Uchwała przewiduje też objęcie wykorzystania środków z SAFE osłoną antykorupcyjną i kontrwywiadowczą przez służby specjalne.

Publikacja uchwały w Monitorze Polskim oznacza formalne wejście w życie decyzji rządu i umożliwia podjęcie dalszych działań związanych z realizacją programu, z którego Polska ma otrzymać ok. 185 mld zł na realizację 139 projektów w sferze bezpieczeństwa i obronności, które są tajne.

Prezydent proponuje: NBP może sprzedać złoto i sfinansować wydatki na armię

Zanim prezydent odmówił podpisania ustawy o SAFE, złożył w Sejmie własny projekt, który zakłada finansowanie wojska ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski pod wodzą Adama Glapińskiego. Nawrocki swoją propozycję nazywa "polskim SAFE 0 procent".

