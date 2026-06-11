Tak Polacy oceniają Kosiniaka-Kamysza. Nowy sondaż

Pracownia SW Research zapytała Polaków, jak oceniają dotychczasowe działania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi – wynika z najnowszego sondażu dla "Wprost".

42,4 proc. respondentów ocenia ministra obrony narodowej pozytywnie. 11,4 proc. badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 30,9 proc. – "raczej dobrze". Przeciwnego zdania jest w sumie 34,8 proc. ankietowanych, w tym 15,3 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle", zaś 19,5 proc. – "raczej źle". 22,8 proc. uczestników badania nie miało zdania w tej kwestii.

"Zdecydowanie dobrze" wicepremiera najczęściej oceniają: respondenci powyżej 50. roku życia (15,5 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (17,9 proc.) oraz z miast z liczbą mieszkańców w przedziale 200-499 tys. (20,7 proc.). Z kolei najwięcej odpowiedzi "zdecydowanie źle" odnotowano wśród: mężczyzn (19,1 proc.), ankietowanych w wieku 35-49 lat (20,9 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (15,8 proc.) i z miast w przedziale 200-499 tys. (17,9 proc.).

Umowa pożyczkowa SAFE podpisana

W ostatnich tygodniach głośno było o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu w kontekście podpisania umowy pożyczkowej SAFE, do którego doszło 8 maja. Podpisy złożyli: unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Unijnej pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

SAFE, czyli Security Action for Europe, to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE. Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

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