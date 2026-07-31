Afrykanie szturmują. Le Pen: Zatrzymamy to szaleństwo

W rezultacie kłopotów jakie hiszpańskie władze sprowadzają na Europę swoją polityką masowej migracji, Włochy rozważają zawieszenie układu z Schengen w relacjach z tym państwem. Rzecz nie tylko prowadzonym przez Madryt zmasowanym legalizowaniu nielegalnych przybyszów. Od kilku dni pojawił się nowy problem – szturm Marokańczyków na Ceutę – enklawę Hiszpanii na afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, z której mogą dalej ruszyć na Europę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że na miejsce sprowadzono wojsko.

Szturm na terytorium Hiszpanii. Le Pen: Zatrzymamy to szaleństwo

W reakcji na wydarzenia w Hiszpanii głos zabrali także liderzy francuskiej prawicy i centroprawicy. "W obliczu masowych i skoordynowanych napływów migrantów do Hiszpanii, zachęcanych przez rząd hiszpański, Francja musi niezwłocznie wzmocnić kontrole na swoich granicach. A w 2027 roku zatrzymamy to szaleństwo, rezerwując swobodny przepływ Schengen wyłącznie dla obywateli UE" – napisała na X liderka obozu Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, przypominając wielokrotnie wyrażane wcześniej stanowisko.

W 2027 roku we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Według sondaży zwycięży w nich Le Pen. Także czołowy polityk centroprawicy Bruno Retailleau zarzucił władzom Hiszpanii otwieranie migrantom furtki do całej Europy.

Zjednoczenie Narodowe przeciwko masowej migracji

Zjednoczenie Narodowe konsekwentnie zapowiada, że jeżeli przejmie władzę, zamierza prowadzić politykę Francji jako państwa suwerennego. Bardella i Le Pen obiecują, że natychmiast po objęciu władzy odzyskają wszystkie bezprawnie nabyte przez Komisję Europejską kompetencje państwa francuskiego. Ugrupowanie to jasno komunikuje, że gdy obejmie władzę Francja nie będzie się stosować do paktu migracyjnego Unii Europejskiej, a masowa migracja będzie zwalczana.

Od dłuższego czasu coraz częściej w podobnym tonie wypowiadają się także ugrupowania centroprawicowe i centrowe, choć różnią się w kwestii zakresu działań, jakie francuskie państwo musi podjąć względem mas migrantów.

Bezpośredni asumpt do kryzysu na Ceucie

Zajmujący się polityką francuską publicysta "Do Rzeczy" Olivier Bault zwrócił uwagę, że bezpośrednim zapalnikiem jest "wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 29 czerwca, zgodnie z którym imigrantów zatrzymanych w morzu podczas próby wpłynięcia do Ceuty lub Melilli nie wolno zawrócić na granicy, bo... nie pokonali żadnej fizycznej bariery granicznej. Marokańskie siatki przemytnicze natychmiast rozpuściły wieść, że »Hiszpania otworzyła granicę»".

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