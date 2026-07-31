Wielkie wydarzenie stowarzyszenia Morawieckiego. Szczucki zdradza szczegóły

W piątek w Warszawie południe rozpocznie się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli spotkanie stowarzyszenia "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Organizatorzy reklamują spotkanie jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój". Wydarzenie potrwa do północy. W czasie wydarzenia odbędą się panele rozmów. Zaplanowano także grill.

W piątek wydarzenie stowarzyszenia "Rozwój Plus". Czego się spodziewać?

Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, pytany przez DoRzeczy.pl czego się należy spodziewać po piątkowym wydarzeniu i czy to jest kongres założycielski partii byłego premiera, odpowiedział, że "można spodziewać się na pewno ciekawych dyskusji i rozmów".

– Będą przedstawione dwa raporty. Jeden – będzie dotyczył demografii, drugi – problemów z migracją. To oczywiście nie są jeszcze gotowe rozwiązania, które na pewno znajdą się później w programie wyborczym, ale to początek do dyskusji, trochę kontynuacja tradycji i metody, którą znają państwo z Zespołu Pracy dla Polski, gdzie Mateusz Morawiecki organizował różne dyskusje, które później były podsumowywane w raportach – wyjaśnił.

Krzysztof Szczucki podkreślił, że podczas piątkowego wydarzenia "Rozwój Plus" odbędzie się "ciekawa dyskusja z generałem Rajmundem Andrzejczykiem, Janem Rokitą i Mateuszem Morawieckim". – Dyskusja o państwie, o bezpieczeństwie, o polityce społecznej także – dodał.

Dyspensa na piątkowy grill na wydarzeniu "Rozwój + Wy"

Poseł klubu Rozwój Plus powiedział również, że dyskusje będą połączone z innymi przyjemnymi rozmowami, mniej oficjalnymi, przy grillu.

– Jest dyspensa. Wiem, że katolicy w Polsce się zaniepokoili, że w piątek i mięso, ale dla spokoju sumienia i żeby nikogo nie wpędzać w różnego rodzaju dylematy moralne, proboszcz parafii miejscowej ogłosił dyspensę na to wydarzenie – tłumaczył.

"Rozwój Plus" pracuje już nad programem wyborczym?

Krzysztof Szczucki pytany, czy "Rozwój Plus" pracuje już nad programem wyborczym, odpowiedział, że jeszcze nie.

– Dlatego mówiłem, że raporty nie są programem wyborczym. Pracujemy w tej chwili nad tożsamością ideową stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Oczywiście, wiemy, jaka jest tożsamość, ale chcemy ją pogłębiać, przedstawiać i prezentować już na konkretnych przykładach i rozwiązaniach. Dlatego teraz są dwa raporty, a po wakacjach będą kolejne – wyjaśnił.

Poseł klubu Rozwój Plus przekazał, że osobiście pracuje nad raportem dotyczącym wymiaru sprawiedliwości.

– Tak, żeby sądy działały w Polsce sprawnie – dodał.

Podkreślił przy tym, że każdy z członków stowarzyszenia ma jakieś specjalizacje i to wszystko będzie się składało na program stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Kiedy partia Mateusza Morawieckiego?

Pytany o to, kiedy powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, odpowiedział, że raczej zadałby pytanie "czy powstanie", a nie "kiedy powstanie".

– Jeszcze w tym zakresie decyzji nie podjęliśmy – powiedział.

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