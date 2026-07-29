Klub Rozwój Plus już zarejestrowany. Wiadomo, kto stanął na jego czele

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus. Przekazał, że w jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. – Dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Dzień wcześniej rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ogłosił, że Komitet Polityczny PiS ostatecznie nie usunął z partii członków stowarzyszenia Morawieckiego. Organ skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Funkcję tę pełni Karol Karski.

Morawiecki ocenił decyzję kierownictwa ugrupowania jako "próbę przeciągania serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej". – Rząd będzie się bardzo cieszył z tego powodu, jeżeli my kolejny tydzień, kolejne dwa, trzy tygodnie będziemy zajmować się samymi sobą. I taka procedura w ogóle nie ma na uwadze tego, że naszym głównym wrogiem jest antyrozwojowy, antydemokratyczny rząd, który niszczy nasze szanse rozwojowe. W związku z tym jest to duży błąd, to może trwać zapewne pół roku albo rok – mówił we wtorek wieczorem w Polsat News.

Zarejestrowano klub Rozwój Plus

Mateusz Morawiecki i jego ludzie formalnie zarejestrowali nowy klub parlamentarny. Na jego czele stanął sam były premier. – Tak, zarejestrowaliśmy dzisiaj klub parlamentarny Rozwój Plus. Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulamin i obyczaje sejmowe, zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione – poinformował dziennikarzy w Sejmie Krzysztof Szczucki. Wpłynięcie wniosku w tej sprawie potwierdził dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys.

– Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do nowego klubu parlamentarnego automatycznie powoduje przejście do niego. Nie trzeba składać odrębnego oświadczenia o opuszczeniu wcześniejszych klubów czy kół – wyjaśnił poseł Paweł Jabłoński.

Rozwój Plus będzie trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 147 posłów, o dziewięć mniej od Koalicji Obywatelskiej.

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