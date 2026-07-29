Morawiecki zakłada swój klub. Jest odpowiedź PiS

Morawiecki poinformował w środę (29 lipca) na konferencji prasowej w Sejmie, że klub Rozwój Plus założyło 40 posłów i jeden senator.

– Według jednych doktorów habilitowanych jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, według innych nie jesteśmy. A co to Polaków obchodzi? – stwierdził były premier.

Jak dodał, "dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską". – My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Morawiecki zakłada nowy klub, Bochenek publikuje regulamin Sejmu

"Wychodzą, nie wychodzą... potykają się o własne nogi. Nie znają podstawowych przepisów nie tylko partyjnych, ale także sejmowych" – napisał w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Do wpisu dołączył zdjęcie regulaminu Sejmu z zaznaczonym fragmentem, który mówi, że poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła.

W kolejnym wpisie Bochenek zamieścił cytat: "Najsmutniejsze w zdradzie jest to, że nigdy nie pochodzi ona od wrogów; pochodzi od tych, którym najbardziej dotychczas ufałeś".

Rozłam w PiS. Kaczyński: Jest po wszystkim

Komitet Polityczny PiS zdecydował we wtorek (28 lipca), że sprawa członków stowarzyszenia Rozwój Plus trafi do rzecznika dyscypliny partyjnej. Morawiecki i jego stronnicy spodziewali się wyrzucenia z partii i byli już gotowi do powołania nowego klubu w Sejmie.

Polityk ocenił po posiedzeniu władz partii, że działania kierownictwa PiS są próbą "przeciągania serialu", który – jak stwierdził – nie służy ani ugrupowaniu, ani Polsce. Zdaniem byłego premiera, on i jego ludzie zostali "wypchnięci" z ugrupowania.

W piątek (24 lipca) prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Morawiecki i stojąca za nim grupa posłów "zrezygnowali z członkostwa w partii", ponieważ nie podpisali deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń. Termin na złożenie tzw. lojalki minął 23 lipca, a Kaczyński oznajmił, że "jest w jakimś sensie po wszystkim".





Członkami Rozwoju Plus zajmie się rzecznik dyscypliny

Komitet polityczny PiS skierował we wtorek (28 lipca) do rzecznika dyscyplinarnego Karola Karskiego sprawę 44 osób, głównie członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które – według władz ugrupowania – nie dopełniły wymogów statutowych dotyczących deklaracji członkowskich.

Formalnie Morawiecki i jego stronnicy pozostają pełnoprawnymi członkami PiS do czasu zakończenia postępowania. Nie zostali nawet zawieszeni, co potwierdził Karski. Dodał, że sprawa każdej z osób będzie rozpatrywana indywidualnie.

Morawiecki został przez Kaczyńskiego namaszczony na premiera rządu PiS i był nim przez sześć lat (2017-2023).

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