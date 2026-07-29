Brudziński do frakcji Morawieckiego: Do rychłego zobaczenia w domu PiS

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus. Przekazał, że w jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. – Dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Dzień wcześniej rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ogłosił, że Komitet Polityczny PiS ostatecznie nie usunął z partii członków stowarzyszenia Morawieckiego. Organ skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Funkcję tę pełni Karol Karski.

Morawiecki ocenił decyzję kierownictwa ugrupowania jako "próbę przeciągania serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej". – Rząd będzie się bardzo cieszył z tego powodu, jeżeli my kolejny tydzień, kolejne dwa, trzy tygodnie będziemy zajmować się samymi sobą. I taka procedura w ogóle nie ma na uwadze tego, że naszym głównym wrogiem jest antyrozwojowy, antydemokratyczny rząd, który niszczy nasze szanse rozwojowe. W związku z tym jest to duży błąd, to może trwać zapewne pół roku albo rok – mówił we wtorek wieczorem na antenie Polsat News.

Rozłam w PiS. Brudziński: Wtedy nastąpi refleksja

"Wysłuchałem konferencji moich kolegów w Sejmie, którzy postanowili »pójść na swoje«. Mam wystarczająco długi staż w PiS, aby nie widzieć dokładnie tych samych emocji i wiary, że to już ten czas, aby pokazać twarz nowego, lepszego PiS-u. Ten stan emocjonalnego rozedrgania i wiara, że zamieniamy stary PiS na jego nową podróbkę towarzyszył moim kolegom z Polską Plus, PJN, czy Solidarnej Polski. Nie mam żadnych złudzeń, że projekt Rozwój PLUS zakończy się tak samo" – skomentował na platformie X europoseł PiS Joachim Brudziński.

"Moim rozedrganym i pełnym emocji przyjaciołom chcę powiedzieć, że jak już emocje opadną, media dziś Wam kibicujące przestaną się Wami interesować, zobaczycie w terenie i powiatach, że nikt nie wali drzwiami oknami na spotkanie z Wami, to wtedy nastąpi refleksja i dla dobra Polski znów spotkamy się pod jednym dachem Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim jako liderem prowadzącym nas do zwycięstwa w 2027 r." – zwrócił się do stronników Morawieckiego. "Nie napiszę Wam powodzenia, ale chętnie napiszę do rychłego zobaczenia w domu PiS" – zakończył.

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