Niezapowiedziana wizyta Zełenskiego. Samolot wyląduje w Lublinie

Jak poinformowała Kancelaria Premiera, tematem rozmów będzie podsumowanie wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.

Media podają, że samolot z ukraińskim przywódcą na pokładzie ma wylądować w środę (29 lipca) w Lublinie w drodze powrotnej z USA.

Będzie to pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od momentu wybuchu kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich.

Zełenski stracił Order Orła Białego. Decyzja Nawrockiego

Stosunki między Warszawa a Kijowem zaostrzyły się w czerwcu, po tym jak prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi z powodu jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 mordowała Polaków na Wołyniu.

Wkrótce potem Zełenski ogłosił budowę Panteonu Narodowego, w którym mają się znaleźć m.in. ukraińscy nacjonaliści odpowiedzialni za zbrodnię wołyńską. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął ukraiński parlament (Rada Najwyższa).

Na początku lipca prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali na szczycie NATO w Ankarze. Nawrocki powiedział dziennikarzom po spotkaniu z Zełenskim, że w sprawach historycznych nie doszli do porozumienia. Podkreślił również, że kwestie związane z UPA i banderowską symboliką są dla niego "nienegocjowalne".

Ludobójstwo na Wołyniu. IPN dokonuje ekshumacji

W połowie lipca prezydent Ukrainy zadeklarował otwarcie archiwów ukraińskich tajnych służb dotyczących – jak to ujął – "tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu". Zełenski zapowiedział również zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje ofiar ludobójstwa.

Zdaniem polskich historyków, w latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu ok. 100 tys. Polaków. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi na Ukrainie prace poszukiwawcze, którym celem jest odnalezienie ofiar, ich identyfikacja oraz zapewnienie godnego pochówku.

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