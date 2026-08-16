"Do Rzeczy" nr 34: Zełenski nie chce końca wojny?

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– Kultywowanie smoleńskiej poprawności jest w PiS drogą do łaski Jarosława Kaczyńskiego, a tym samym do partyjnej kariery. Wiele wskazuje, że zaplątanie w chybioną narrację dotyczącą katastrofy z roku 2010 było jednym z istotnych czynników rozłamu w tej formacji i odejścia z niej za Mateuszem Morawieckim licznego grona polityków – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Ciszej nad tym zamachem".

– Według Ewy Kuryluk "sztuka kobiet to temat dynamit". Bywalcy muzeów mają coraz więcej okazji, by zweryfikować tę opinię – pisze Wiesław Chełminiak w artykule "Feministki z pędzlem".

– Gwałty, okaleczenia, pobicia, złamania i śmierć. To właśnie przyniosła szeroko rozumianemu Zachodowi "tolerancja" pojmowana w absurdalny, XXI-wieczny sposób – zauważa Krystian Kratiuk w tekście "»Tolerancja« zabija i krzywdzi".

– Historia medycyny i dietetyki to wahadło, które często wychyla się zbyt mocno w jedną stronę. Przez 2000 lat "wiedzieliśmy", że upuszczanie krwi pomaga. Przez 50 lat "wiedzieliśmy", że tłuszcz zabija. Dziś "wiemy", że mięso jest rakotwórcze, statyny chronią przed zawałem, a szczepionki mRNA chronią przed COVID – stwierdza Mariusz Jagóra w tekście "Aktualnie Obowiązująca Nauka".

– Najazd migrantów na Ceutę i Melillę był starannie przygotowaną operacją hybrydową Maroka, przeprowadzoną przy politycznym i propagandowym wsparciu Izraela. Wywołanie kryzysu migracyjnego miało przykryć główny cel: podważenie suwerenności Hiszpanii nad tymi terytoriami, a w perspektywie ich przejęcie przez Maroko. To byłoby "karą" dla hiszpańskiego rządu za wspieranie Palestyny i sprzeciw wobec wojny z Iranem. Inne cele też były realizowane – stwierdza Witold Repetowicz w artykule "Izrael za kulisami ataku na Ceutę".

– Ukraińskie drony uderzyły jak dotąd w aż 10 centrów logistycznych należących do "rosyjskiego Amazona". Czy popularna platforma sprzedażowa Wildberries zdoła się jeszcze podnieść po tak zmasowanym ataku? – rozważa Jakub Wozinski w tekście "Dzikie jagody w ogniu".

W najnowszym numerze również Anna Siarkowska przypomina polityków odpowiedzialnych za covidowy zamordyzm.

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