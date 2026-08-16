Woydyłło kontra Świątek. Piekło tenisistki

W podcaście "Return" na kanale Trzeci Serwis terapeutka bardzo ostro oceniła sytuację najlepszej polskiej tenisistki. Padły mocne zarzuty.

– Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę. A jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje. I nawet nie wiem, czy tam da się jej wytłumaczyć, bo przecież nie tylko tam siedzi Abramowicz, ale tam siedzi trzech panów, czterech panów, ojciec, siostra. No to tam jest tyle ludzi – stwierdziła Woydyłło. Jej zdaniem sportsmenka powinna zająć się swoją edukacją.