Bezkarność+, czyli kto zapłaci Pfizerowi karę za decyzję rządu Morawieckiego?

Przy okazji rozpoczęcia przez koncern Pfizer procedury zdzierania z nas, polskich podatników, kwoty w wysokości aż ok. 1,3 mld euro – czyli ok. 5,6 mld zł, czyli po ponad 150 zł od każdego Polaka – po raz kolejny przypomniała o sobie totalna bezkarność materialna polskich urzędników, w tym najwyższych polskich urzędników państwowych, w tym premierów – za podejmowane przez nich decyzje.

Bezkarność faktyczna, ponieważ formalnie – zgodnie z obowiązującym prawem – polscy urzędnicy taką odpowiedzialność przecież ponoszą. Ponoszą ją zgodnie z zapisami ustawy "O odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa" z 20 stycznia 2011 r. Czyli zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej już od ponad 15 lat, ale oczywiście wciąż "martwej".