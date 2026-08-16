Listy od czytelników

"Jeszcze jedna kasta: lekarze", Rafał A. Ziemkiewicz, "DRz" nr 31/2026

Szanowna Redakcjo,

w numerze 31 z 2026 r. w artykule "Jeszcze jedna kasta: lekarze" Rafał A. Ziemkiewicz napisał "służba zdrowia gnije". Wydaje mi się, że jedną z przyczyn tego stanu jest brak oceniania lekarzy przez pacjentów. NFZ powinien zorganizować przynajmniej taką weryfikację lekarzy, jaką Allegro stosuje do sprzedawców.