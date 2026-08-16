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Wampir komunista

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„BELA LUGOSI. UPADŁY WAMPIR”
„BELA LUGOSI. UPADŁY WAMPIR” Źródło: YouTube
Lat temu 70 zakończyła się ziemska wędrówka najsłynniejszego filmowego Draculi.

Béla Ferenc Dezső Blaskó, bardziej znany jako Bela Lugosi, najpierw zagrał księcia krwiopijcę na Broadwayu. Powtórzyć ten wyczyn w Hollywood nie było łatwo. Wytwórnia miała bowiem do dyspozycji pewniaka: Lona Chaneya. Dopiero gdy "człowieka o tysiącu twarzach" zabił nowotwór, Universal zdecydował się postawić na imigranta. Słabiutka angielszczyzna nie przeszkodziła Beli w zrealizowaniu planu: zamiast potwora zagrał lubieżnego dandysa.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Wiesław Chełminiak
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