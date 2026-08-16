Sięganie do gwiazd czy do Tuska

Cóż, nie jest to łatwe. Podczas słynnego już grilla Mateusz Morawiecki mówił dużo, jednak trudno było pojąć, na czym polega jego propozycja polityczna. „Kiedy Polska i Polacy byli najsilniejsi? [...] Byliśmy najwięksi wtedy, kiedy mieliśmy odwagę w sercach. Gdy mieliśmy odwagę pod Grunwaldem, odwagę (Mikołaja) Kopernika, odwagę pod Wiedniem, odwagę (Marii) Konopnickiej, odwagę »Siłaczki« (Stefana) Żeromskiego, odwagę powstańców wielkopolskich, odwagę obrońców Warszawy, odwagę Gdyni i odwagę Solidarności. Tylko wtedy, mimo naszych braków, mimo naszych deficytów, potrafiliśmy naprawdę sięgać gwiazd [...]” – mówił były premier.