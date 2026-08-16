Błaszczak: Ostrzegaliśmy. Sikorski mówi to już otwarcie

"Ostrzegaliśmy. Dziś Sikorski mówi to już otwarcie: »Legion Europejski«. Radosław Sikorski proponuje stworzenie stałej europejskiej formacji wojskowej i mówi o potrzebie »znacznie głębszej integracji wojskowej« Unii Europejskiej" – napisał Błaszczak w mediach społecznościowych.

Błaszczak przekonuje że prawdziwym zamiarem szefa MSZ jest przeforsowanie wojskowej struktury, która byłaby konkurencją dla NATO.

"Prawo i Sprawiedliwość od dawna ostrzegało, że rząd Tuska będzie zmierzał w kierunku budowania równoległych europejskich struktur wojskowych, które będą konkurencją do NATO. Polska nie potrzebuje eksperymentów z unijną armią. Potrzebujemy silnego Wojska Polskiego, silnego NATO i strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi" – napisał Błaszczak.

Europejski legion. O co chodzi?

Szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z greckim dziennikiem "Kathimerini" zaproponował utworzenie "Legionu Europejskiego".

– Jako Unia Europejska potrzebujemy znacznie głębszej integracji wojskowej. Dlatego zdecydowanie opowiadam się za utworzeniem "Legionu Europejskiego", oddanej, stałej jednostki, która mogłaby rekrutować doświadczonych profesjonalistów z szerszej rodziny europejskiej, w tym zaprawionych w boju ukraińskich weteranów po wojnie – stwierdził Sikorski w wywiadzie udzielonym "Kathimerini".

Jak doprecyzował, "legion" nie ma być alternatywą dla NATO. – Potrzebujemy silniejszego europejskiego filaru w ramach silniejszego NATO. Nasze interesy się uzupełniają, a nie wykluczają. Stany Zjednoczone pozostają niezastąpionym filarem naszej wspólnej obrony, ale ich rola ewoluuje. Ameryka będzie nadal zapewniać niezrównane możliwości technologiczne i wywiadowcze, ale Europa musi wziąć na siebie ciężar działań na miejscu – ocenił.

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