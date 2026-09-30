"Mentzen manipuluje". Ostre słowa polityka PiS

Współlider Konfederacji odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do stanowiska polityków PiS ws. polityki obronnej państwa.

– Wiecie, że nawet kurs na spawacza trwa od 2 do 3 tygodni? A oni chcą w 16 dni zbudować silne i wyszkolone rezerwy? – zapytał parlamentarzysta.

Mentzen do PiS: Co wy przez te wszystkie lata robiliście?

Prezes partii Nowa Nadzieja nawiązał do słów kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. – On [twierdzi, że] patrzy na sprawę realnie i uważa, że na te 16 dni nas w tym momencie nie stać, bo nie mamy do tego infrastruktury – zauważył polityk.

Mentzen odniósł się również do wypowiedzi szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka. – Zaraz potem Błaszczak też to podbił, że chcieliby dłużej, ale na razie infrastruktura jest taka, że możemy szkolić przez 16 dni – podkreślił.

– Przecież gdyby Rosja napadła na Polskę i gdybyśmy jak Ukraina jakimś cudem trochę dłużej bronić, to trzeba będzie szkolić ludzi. I okazuje się, że nie ma, gdzie ich szkolić, bo nie ma infrastruktury? To co wy przez te wszystkie lata robiliście? Do jakiej zapaści doprowadziliście nasze państwo i nasze wojsko, że uważacie, że nie mamy infrastruktury, żeby szkolić kogoś zaledwie przez 16 dni? – mówił prezes partii Nowa Nadzieja.

Błaszczak odpowiada liderowi Konfederacji

Na słowa współlidera Konfederacji zareagował na antenie Polsat News szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Mentzen manipuluje. My odbudowaliśmy z gruzów Wojsko Polskie, ustanowiliśmy obronę od granicy, a nie dopiero na linii Wisły, odbudowaliśmy jednostki wojskowe – powiedział polityk.

Były minister obrony narodowej odniósł się również do programu SAFE. Błaszczak stwierdził, że nieprawdą jest mówienie, iż program jest lepiej oprocentowany od pożyczek na zakup sprzętu z Korei Południowej. – Oprocentowanie SAFE wzrasta ze względu na sytuację finansów, dramatyczną pod rządami Donalda Tuska, a te kredyty, które zaciągał Bank Gospodarstwa Krajowego [...] nie są uwarunkowane politycznie – podkreślił parlamentarzysta.

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