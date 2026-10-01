"To nie ja wygrałem". Tusk o decyzji prezydenta

Prezydent ogłosił w czwartek podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i skierowanie jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Nawrocki zaznaczył, że "zakończył proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników".

Tusk o ruchu Nawrockiego: Wygrali Polacy

Do decyzji prezydenta odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa" – napisał na portalu X szef rządu.

Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zamieścił nagranie wideo w mediach społecznościowych.

– To podpisanie ustawy ze skierowaniem w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego to zwycięstwo zdrowego rozsądku nad polityczną kalkulacją, jaką prowadził i prowadzi Donald Tusk – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

"Im gorzej, tym lepiej"

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji prezydenta, szef rządu opublikował w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym odniósł się do działań głowy państwa. Padły stanowcze słowa. Uwagę zwrócił również plakat w tle, na którym widać Grand Hotel w Sopocie, w którym w przeszłości pracował prezydent.

Zdaniem Tuska, Nawrocki prowadzi politykę w myśl zasady "im gorzej, tym lepiej". Premier nawiązał do wetowania ustaw przez prezydenta. – Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce, w polskich domach, to większe kłopoty dla polskiego rządu. Dlatego nie waha się używać tego prezydenckiego przywileju w sposób absolutnie bezprecedensowy – powiedział lider Koalicji Obywatelskiej.

Szef rządu stwierdził, że "mamy do czynienia ze strategią i z metodą, przemyślaną i konsekwentnie stosowaną". – Zawetował 45 ustaw w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury. Aleksander Kwaśniewski w ciągu dziesięciu lat użył weta 35 razy. Dokładnie przez 10 lat, gdyby Nawrocki miał dwie kadencje, użyłby prawdopodobnie weta 450 razy, jeśli weźmiemy jego dotychczasowe tempo blokowania – mówił Donald Tusk.

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