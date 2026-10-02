Korwin-Mikke kpi z Mentzena. "Następnym pomysłem będzie..."

"Politycy muszą przestać okłamywać Polaków. Powrót służby wojskowej jest konieczny!" – napisał Mentzen na X w poście pokazującym fragment jego nagrania na YouTube, w którym omawiał tematykę wojskową i sposób stworzenia w Polsce rezerw dla wojska. (Chodziłoby powszechne szkolenia 19-latków). Dziennikarze zaczęli pytać, czy jest to oficjalny program Konfederacji.

W czwartek polityk opublikował na X kolejny wpis, w którym stwierdził m.in., że powszechnych szkoleń dla 19-latków, czyli tzw. roczników wchodzących nigdy nie należało w Polsce zawieszać. Przypomnijmy, że pobór w formule obowiązkowej służby wojskowej został zawieszony w 2010 roku. Ostatni porób odbył się w roku 2008. Do propozycji Mentzena odniósł się były lider partii obecnie noszącej nazwę Nowa Nadzieja, czyli Janusz Korwin-Mikke. Nestor polskiej prawicy wolnościowej wielokrotnie wygłaszał pogląd, że armia powinna być zawodowa. Nie inaczej było tym razem.

Korwin-Mikke: Wracamy do PRL. Armia z poboru jest dziadowska

"Gdy gdzieś tak ok.1993 (jako pierwszy w Polsce?) połapałem się, że wracamy do PRL – napisałem, że ostatnim decydującym krokiem będzie przywrócenie poboru do wojska" – napisał Korwin-Mikke na platformie X.

"I dziś czytam, że WCzc. Sławomir Mentzen pisze z całą otwartością, że mamy dziadowskie państwo – a więc należy to dziadowskie państwo wyposażyć w dziadowską armię z poboru gdzie żołnierze marzą tylko o Wolności – o przejściu do cywila!!" – zwraca uwagę.

"Kiedyś śp. Jerzy Urban naśmiewał się ze śp. gen. Wociecha Jaruzelskiego, że gdy gdy zabrakło kombajnistów, to p. Generał zamiast podnieść zarobki miał tylko jeden pomysł: «Zmobilizować». Dziś p. Prezes Mentzen zamiast płacić żołnierzom zawodowym chce mieć zebrane pod przymusem tałatajstwo" – czytamy we wpisie lidera KORWiN.

"Następnym pomysłem Mentzena będzie..."

"To nie miało sensu NIGDY. Natomiast obecnie, gdy walczą specjaliści nowoczesną bronią, to kompletny absurd. 4 milionowe Księstwo Warszawskie miało 100-tysięczną armię ZAWODOWĄ. I na to nas stać. Na pół miliona fachowców. Natomiast nie stać nas na dziadowstwo – na szkolenie ludzi, którzy w armii nie chcą być" – napisał polityk.

"Następnym pomysłem kol. Mentzena będzie mobilizacja i szkolenie kobiet do rodzenia dzieci – bo skoro same nie chcą..." – zakończył.

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