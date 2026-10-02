Ceny paliw w dół? Ekonomiści PKO BP wskazują na poważny problem

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

– Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników – powiedział prezydent w telewizyjnym orędziu wygłoszonym w czwartek (1 października).

Jak dodał, "obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

Jak długo potrwa obniżka cen paliw? Analitycy PKO BP: Wystarczy na 2,5 miesiąca

Centrum Analiz PKO Banku Polskiego podało w piątek (2 października), że "szacowane pierwotnie na 4 mld PLN wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego Ceny Paliwa Niżej, którego całkowity koszt wyniósł do tej pory ok. 5,2 mld PLN".

"Jednocześnie szacowany miesięczny koszt obniżenia VAT to 900 mln PLN, a akcyzy to 700 mln PLN. Zyski z podatku sfinansują więc tylko ok. 2,5 miesiąca obowiązywania pełnego programu" – czytamy w komentarzu.

Analitycy prognozują, że nowa regulacja obniży ceny paliw na stacjach benzynowych o 11-13 proc., co przełoży się na spadek inflacji o około 0,6-0,7 pkt proc.

Podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę

W piątek (2 października) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra finansów i gospodarki obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Termin obowiązywania tych przepisów to 3 października-31 grudnia 2026 r.

Według zapowiedzi szefa MF Andrzeja Domańskiego ceny paliw na stacjach spadną w najbliższy weekend o około 1 zł na litrze. Obecnie cena benzyny Pb95 oscyluje wokół 8 zł za litr, natomiast za olej napędowy trzeba zapłacić około 9 zł za litr.

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