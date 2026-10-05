Była rzecznik prasowa Trumpa ma nową pracę

Była rzecznik prezydenta USA Donalda Trumpa, Karoline Leavitt w maju po raz drugi została mamą, a w trzy miesiące później odeszła z funkcji w administracji. Teraz wraca do pracy zawodowej, ale już nie do głowy państwa. Leavitt była najmłodszą osobą w historii powołaną na to stanowisko. Rolę pełniła od stycznia 2025 roku do sierpnia 2026.

Karoline Leavitt dołącza do Fox News

Była rzecznik prasowa Białego Domu dołączy do kanału Fox News Channel w charakterze komentatorki telewizyjnej. Informację ogłosiła w poniedziałek Suzanne Scott, dyrektor generalna FOX News Media. 29-letnia Leavitt, która będzie komentować programy w Fox News, rozpocznie pracę 1 listopada.

– Doświadczenia Karoliny z pierwszej ręki w Białym Domu i podczas kampanii prezydenckiej dają jej dogłębne zrozumienie współczesnego krajobrazu politycznego. Z niecierpliwością oczekujemy, aż zapewni naszym odbiorcom autentyczne i trafne spostrzeżenia na wszystkich platformach FOX News Media – przekazał Scott.

Orędowniczka MAGA i zwolenniczka Republikanów

Także Leavitt zabrała głos. "Jestem wdzięczna za możliwość dalszego występowania na kanale Fox News jako oficjalny członek niezwykłego zespołu FOX News Media. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się moją wyjątkową perspektywą zdobytą na stanowisku rzecznika prasowego Białego Domu, a także tą samą energią i szczerością, które charakteryzowały moją kadencję, z milionami widzów Fox na ich licznych platformach" – oznajmiła, cytowana przez Fox News.

Leavitt oznajmiła wcześniej, że "na zawsze pozostanę zagorzałą orędowniczką MAGA i Partii Republikańskiej", a prezydent Trump może liczyć na jej rady jeśli tylko będzie tego chciał. Leavitt długo współpracowała z Trumpem. W pierwszej jego administracji pojawiła się jako publicystka prezydencka i asystentka rzecznika prasowego.

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