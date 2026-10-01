Nowy projekt Pentagonu. Na czele stanie Elon Musk

Sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth przedstawił plan gruntownej przebudowy sił zbrojnych USA. O szczegółach mówił podczas wystąpienia zatytułowanego "Stan sił zbrojnych" w bazie piechoty morskiej Quantico w Wirginii. Powołane zostanie nowe dowództwo ds. wojny dronów i robotów, które oparte będą m.in. na systemach wspieranych sztuczną inteligencję. Amerykańskie bazy wojskowe będą miały niezależne źródła zasilania. W planie jest też sporo zmian dotyczących kadr dowódczych. Uwagę mediów przykuła również nowa rola przewidziana dla Elona Muska.

Sztuka wojenna przyszłości. Elon Musk pokieruje projektem

Hegseth zapowiedział, że Departament Wojny przewiduje nową rolę dla Elona Muska. Przedsiębiorca wraz z Palmerem Luckeyem, założycielem firmy technologii obronnej Anduril Industries i byłym przewodniczącym Izby Reprezentantów Newtem Gingrichem będzie współprzewodniczył Projektowi Meridian.

Inicjatywa ta będzie się koncentrować na "odkrywaniu, rozwijaniu i wdrażaniu" broni i systemów, które będą potrzebne amerykańskim siłom zbrojnych w ewentualnych przyszłych konfliktach.

Analiza obejmie m.in. nowe dziedziny działań wojennych i potencjał, jakiego Stany Zjednoczone będą potrzebowały, aby dominować, gdyby doszło do wojen. Hegseth opisał zakres projektu jako sięgający "od podziemia aż poza księżyc". Wyniki przedsięwzięcia mają być przedłożone w ciągu 120 dni, a według Axios planowane jest opublikowanie raportu publicznego i części tajnej.





Technologie kosmiczne USA

W przeszłości Musk kierował Departamentem Efektywności Rządowej, ale rozstał się z administracją Trumpa nie godząc się na wciąż nadmierne jego zdaniem wydatki państwa, mimo że kandydując na prezydenta Trump obiecał je mocno zredukować.

Wkrótce Musk pojednał się z Trumpem i teraz ma bardziej wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie technologii kosmicznych, sztucznej inteligencji i inżynierii komercyjnej bezpośrednio w ramach inicjatywy Departamentu Wojny dotyczącej przyszłej technologii wojskowej.

Jak podaje Axios, jego SpaceX już stała się istotnym elementem infrastruktury bezpieczeństwa narodowego USA w zakresie wystrzeliwania rakiet w kosmos.

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