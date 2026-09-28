Stała baza wojsk USA. Polacy w sondażu nie mają wątpliwości

W sondażu SW Research dla rp.pl ankietowanych zapytano, czy stała baza wojsk USA w Polsce zwiększyłaby bezpieczeństwo naszego kraju.

Sondaż: Zdecydowana większość Polaków za stałą bazą wojsk USA w Polsce

67,3 proc. respondentów odpowiedziało, że tak.

17,5 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie".

15,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu stwierdziła, że „niewiele częściej na zwiększenie bezpieczeństwa wskazują mężczyźni niż kobiety (69 proc. vs 66 proc.)”. „Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które widzą dzięki bazom wojsk USA wzrost polskiego bezpieczeństwa – z 50 proc. w grupie do 24 lat, do 73 proc. wśród osób powyżej 50 lat. Podobne zdanie mają częściej osoby o największym dochodzie, powyżej 7000 zł (74 proc.) oraz mieszkańcy miast od 100-199 tys. osób (74 proc.) – dodała.

Stała obecność wojsk USA w Polsce coraz bliżej? Trump ogłosił

17 września prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek na Truth Social – jak napisał – "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!".

"Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

Amerykański przywódca ogłosił, że "jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona". "Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" – podkreślił.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że podczas wizyty w USA w czerwcu, którą odbył na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że amerykańskiego prezydenta „nie trzeba przekonywać” do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 września 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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