Czy Polska jest przygotowana na rosyjskie prowokacje? Są wyniki sondażu

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "W ostatnich miesiącach dochodziło do incydentów przypisywanych Rosji, takich jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, akty sabotażu, podpalenia i cyberataki. Czy Pana/Pani zdaniem Polska jest przygotowana na tego typu rosyjskie prowokacje?".

Rosyjskie prowokacje. Sondaż: Czy Polska jest przygotowana?

51,3 proc. uczestników sondażu uważa, że Polska nie jest przygotowana na wrogie działania ze strony Rosji, w tym 27,1 proc. badanych odpowiedziało "raczej nie", a 24,2 proc. – "zdecydowanie nie".

Łącznie 38,5 proc. ankietowanych ocenia przygotowanie Polski pozytywnie, w tym odpowiedź "raczej tak" wskazało 31,4 proc. badanych, natomiast pełne przekonanie o gotowości państwa ("zdecydowanie tak") deklaruje 7,1 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 10,2 proc. badanych.

Jak uważają wyborcy rządzących, a jak opozycji?

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządowej, to 71 proc. uważa, że Polska jest przygotowana na prowokacje (w tym 10 proc. "zdecydowanie tak", 61 proc. "raczej tak"). Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych (20 proc. "raczej nie", 5 proc. "zdecydowanie nie"). 5 proc. wyborców rządu nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Z kolei w elektoracie opozycji 76 proc. ankietowanych twierdzi, że Polska nie poradzi sobie z prowokacjami ze strony Rosji (36 proc. "raczej nie", 40 proc. "zdecydowanie nie"). 13 proc. uważa, że kraj jest przygotowany (7 proc. "zdecydowanie tak", 6 proc. "raczej tak"). 11 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem".

W grupie pozostałych wyborców (w tym osób niezdecydowanych): 46 proc. ocenia sytuację pozytywnie (wyłącznie wariant "raczej tak"), 32 proc. uważa, że Polska nie jest gotowa (12 proc. "raczej nie", 20 proc. "zdecydowanie nie"). 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 18-20 września 2026 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności 0,95.

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