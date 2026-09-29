Polska przegrała ze Szwecją. Boniek: Dzieci z Bullerbyn

W poniedziałek (28 września) reprezentacja Polski w piłce nożnej przegrała w Solnej ze Szwecją 1:3.

Gospodarze objęli prowadzenie w pierwszej połowie po trafieniu Benjamina Nygrena, ale jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Sebastian Szymański.

W drugiej części spotkania Szwedzi zdobyli jednak dwie bramki, które strzelili Yasin Ayari i Viktor Gyökeres.

Przegrany mecz ze Szwecją. Boniek zawiedziony polską drużyną

Po meczu Zbigniew Boniek zamieścił wpis na platformie X, w którym wyraził rozczarowanie postawą Polaków. "Kolejny zawód, pierwsza połowa całkiem, całkiem. Druga to «Dzieci z Bullerbyn», no cóż" – napisał były prezes PZPN.

Porażka ze Szwecją była dla Polski drugą w dwóch spotkaniach obecnej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni mają na koncie jeden punkt i zajmują trzecie miejsce w grupie. Dla zespołu prowadzonego przez Jana Urbana był to ponadto piąty kolejny mecz bez zwycięstwa.

W trakcie zgrupowania Polacy mają jeszcze rozegrać spotkania z Rumunią (2 października) oraz Bośnią i Hercegowiną (5 października).

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