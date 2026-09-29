"Katolicy wyszli za katakumb". Światowa prasa zaskoczona wizytą papieża we Francji

Włoska „La Nuova Bussola Quotidiana” opublikowała analizę Stefano Fontany zatytułowaną „Papież i francuscy katolicy – krok poza katakumby”. Autor zwraca uwagę, że setki tysięcy wiernych wyszły na ulice nie w obronie konkretnych postulatów politycznych, lecz aby publicznie wyrazić swoją wiarę, gromadząc się wokół modlitwy i sakramentów.

Fontana interpretuje skalę zgromadzeń jako znak odzyskiwania przez Kościół widzialności w przestrzeni publicznej.

„Il Giornale” koncentruje się natomiast na stanowisku Leona XIV w kwestiach bioetycznych. Nico Spuntoni pisze o „ryku Leona (lwa) przeciwko eutanazji”, przywołując jego słowa z Lourdes: „To, co jest legalne, niekoniecznie jest moralne”. Dziennik cytuje również Sandro De Franciscisa, byłego prezesa Biura Orzeczeń Medycznych w Lourdes, który wyraża nadzieję, że papież pomoże Francji odzyskać jej szczególne miejsce w historii Kościoła.

„Corriere della Sera” opisuje Pola Elizejskie jako „nawę o długości trzech kilometrów”, zwracając uwagę na obecność licznych ludzi młodych i atmosferę przypominającą Światowe Dni Młodzieży.

Niemcy i Hiszpania: skala, która przyciągnęła uwagę

Niemieckie media podkreślają przede wszystkim rozmiar paryskiego zgromadzenia. „Der Spiegel” pisze o Mszy, która mogła być największą odprawioną kiedykolwiek w stolicy Francji. „Tagesschau” informuje natomiast o Eucharystii z udziałem około 800 tys. osób.

Podobnie relacjonuje wydarzenie hiszpański „El País”, który pisze o „triumfie” Leona XIV w Paryżu podczas Mszy św. z udziałem 800 tys. wiernych. Dziennik zwraca uwagę na kontrast między tak masową obecnością katolików a świeckim charakterem Republiki Francuskiej. Podkreśla również udział 80 tys. młodych ludzi w spotkaniu na Stade de France oraz papieski apel o taki model laickości, który uznaje wkład ludzi wierzących w życie społeczne.

Amerykańskie media: młodzi odkrywają katolicyzm

„The Washington Post” koncentruje się na zjawisku nawróceń na katolicyzm we Francji, zwłaszcza wśród młodych dorosłych. Gazeta opisuje kraj przez dziesięciolecia postrzegany jako symbol sekularyzacji, a obecnie obserwujący nowe zainteresowanie wiarą wśród części młodego pokolenia.

Dziennik zwraca uwagę na przedstawicieli „pokolenia Z”, księży aktywnych w mediach społecznościowych oraz młodych ludzi odkrywających liturgię, często bez wcześniejszego wychowania religijnego. Jednocześnie zaznacza, że zjawisko to nie odwróciło jeszcze wieloletniego spadku praktyk religijnych.

Associated Press podkreśla natomiast frekwencję podczas Mszy św. w Paryżu, wskazując ją jako przejaw utrzymującej się obecności Kościoła katolickiego w oficjalnie świeckiej Francji.

Brytyjskie media o obronie życia i nowych technologiach

„The Times” zwraca uwagę na entuzjastyczne przyjęcie Leona XIV, określając je mianem powitania „godnego supergwiazdy”. „The Guardian” koncentruje się na jego ostrzeżeniach dotyczących rozwoju technologii i ochrony godności człowieka.

Brytyjski dziennik przywołuje papieskie ostrzeżenie przed ryzykiem utraty człowieczeństwa w „raju maszyn”, a także jego wypowiedzi dotyczące eutanazji, surogacji i manipulacji genetycznych.

Francja zaskoczyła świat

W Brazylii „Folha de S.Paulo” zwraca uwagę na międzynarodowy wymiar podróży oraz papieskie wezwanie do pojednania w świecie naznaczonym konfliktami. Szczególne miejsce w relacji zajmuje wizyta w Metz i hołd złożony Robertowi Schumanowi, jednemu z ojców integracji europejskiej.

Meksykańska „La Jornada” podkreśla papieskie ostrzeżenia dotyczące sztucznej inteligencji oraz jego wypowiedzi na temat ochrony życia ludzkiego. Katolicka agencja ACI Africa zwraca uwagę na zaangażowanie francuskiej młodzieży podczas spotkania na Stade de France, natomiast azjatycki serwis UCA News relacjonuje przede wszystkim stanowisko Leona XIV w sprawie ochrony życia oraz jego spotkanie z ofiarami wykorzystywania seksualnego.

Relacje zagranicznych mediów pokazują różne aspekty czterodniowej wizyty Leona XIV: od skali zgromadzeń i obecności młodzieży, przez kwestie obrony życia i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, po europejskie przesłanie papieża.

Jednym z najbardziej charakterystycznych określeń pozostaje sformułowanie Stefano Fontany o „kroku poza katakumby”. W jego interpretacji masowa obecność katolików w przestrzeni publicznej pokazała Kościół, który ponownie stał się widoczny w centrum francuskich miast i w przekazie światowych mediów.

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