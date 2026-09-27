Papież we Francji: Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego

Ojciec Święty zaapelował do pracowników służby zdrowia o obronę godności każdego człowieka, rozwój opieki paliatywnej i pełne czułości towarzyszenie cierpiącym. „Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne” – powiedział.

Godność, której nie można odebrać

Podczas spotkania 27 września z pracownikami i podopiecznymi ośrodka Accueil Notre-Dame w Lourdes Ojciec Święty przypomniał, że sanktuarium jest miejscem, do którego od ponad 150 lat przybywają pielgrzymi, by przez Maryję powierzać Jezusowi swoje cierpienia fizyczne, psychiczne i duchowe. „Tutaj kruchość nie jest ukrywana, lecz staje się przestrzenią świętego spotkania” – powiedział. Nawiązując do tegorocznego tematu duszpasterskiego sanktuarium – słów archanioła Gabriela „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” – Leon XIV wskazał na spojrzenie Maryi, które dostrzega wyjątkowość każdego człowieka. Podkreślił, że godność osoby ludzkiej wynika z samego faktu jej istnienia i nie może być przedmiotem negocjacji.

Sprzeciw wobec zadawania śmierci

Ojciec Święty szczególnie mocno odniósł się do sytuacji osób dotkniętych ciężkimi chorobami i cierpieniem. „Żadne ludzkie prawo nie może pozbawić was pewności co do waszej godności” – powiedział. Dodał, że właśnie w imię niezbywalnej godności człowieka należy „stanowczo odrzucić pokusę zadawania śmierci pod pozorem fałszywego współczucia”. „Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne” – podkreślił papież.

"Bądźcie sługami życia"

Z Lourdes Leon XIV zwrócił się również wprost do lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, kapelanów i wszystkich zaangażowanych w opiekę nad chorymi. Wezwał ich, by pamiętali o „głębokim sensie swojego powołania”: otaczaniu troską człowieka cierpiącego, a nie pozbawianiu go życia. „Bądźcie gorliwymi sługami życia!” – zaapelował. Przywołał też swoje wystąpienie z 22 czerwca br. podczas spotkania z członkami Fundacji Jérôme’a Lejeune’a, w którym ostrzegał przed podporządkowaniem medycyny „zaprogramowanej śmierci”. Ojciec Święty wezwał jednocześnie do niestrudzonego rozwijania opieki paliatywnej i badań naukowych oraz do pełnego czułości towarzyszenia chorym. Podziękował pracownikom służby zdrowia i służbom pielgrzymkowym w Lourdes za ich służbę na rzecz godności człowieka.

"Nie jesteście ciężarem"

Zwracając się bezpośrednio do chorych, papież stwierdził: „Nie jesteście ciężarem, lecz bijącym sercem naszego człowieczeństwa i cennym skarbem dla Kościoła”. Zapewnił także o pamięci o chorych, którzy nie mogli przybyć do Lourdes i łączyli się ze spotkaniem ze swoich domów lub szpitalnych sal. Powierzył ich opiece Maryi, prosząc o pociechę i umocnienie. „Niech Bóg wam błogosławi i was strzeże!” – zakończył Ojciec Święty.

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