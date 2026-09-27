Leon XIV do biskupów Francji: Kościół ma prawo być obecny w debacie publicznej

Wskazał na potrzebę odnowy życia rodzinnego, troski o młodych, ochrony małoletnich i przezwyciężenia podziałów. „Kościół, nawet jeśli nie zawsze jest słuchany, pozostaje głosem oczekiwanym” – powiedział papież 27 września podczas spotkania z biskupami Francji w Lourdes.

Leon XIV przypomniał, że Kościół we Francji ma bogatą historię i pozostaje ważną częścią kultury, tożsamości oraz życia kraju. Jego zdaniem dlatego jego głos powinien być obecny w debacie publicznej.

„Nawet jeśli nie zawsze jest słuchany, pozostaje głosem oczekiwanym. Nawet jeśli nie zawsze się za nim podąża, pozostaje niezbędny” – powiedział Ojciec Święty. Wskazał na zaangażowanie francuskich biskupów w niedawne debaty dotyczące „końca życia” i zachęcił ich do dalszej współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Papież wezwał również do odwagi w uznawaniu błędów, opatrywania ran i głoszenia Ewangelii. „Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii!” – apelował.

Obrona wolności Kościoła

Leon XIV odniósł się do francuskiego modelu laickości państwa. Zauważył, że powinien on umożliwiać Kościołowi wypełnianie jego misji. Ostrzegł zarazem przed podważaniem osiągniętej równowagi i wezwał biskupów do czujności w obronie wolności i praw Kościoła. Zachęcił ich do ewangelizowania, wychowywania do wolności oraz publicznego sprawowania kultu. Wskazał jednocześnie na wyzwania społeczne we Francji i innych krajach Zachodu: polaryzację, osłabienie więzi społecznych, przemoc, nierówności i ubóstwo.

Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na młodych, którzy – jak powiedział – z niepokojem patrzą na przyszłość, ale są gotowi angażować się w to, co dobre, prawdziwe i piękne. Nawiązał do rozwoju katechumenatu, zwłaszcza wśród młodych dorosłych. Uznał to za ważny znak nadziei i wezwał do otaczania katechumenów troską, włączania ich do żywych wspólnot oraz zapewniania im solidnej formacji doktrynalnej.

Wśród najważniejszych wyzwań papież wymienił edukację. Podkreślił, że szkoły katolickie powinny być otwarte również na osoby, które nie podzielają wiary, ale nie mogą rezygnować ze swojej tożsamości. Ich program wychowawczy – zaznaczył – powinien być skoncentrowany na Chrystusie i obejmować integralny rozwój osoby: duchowy, kulturowy, intelektualny, moralny i społeczny. „Żaden uczeń nie powinien być marginalizowany w swojej klasie tylko dlatego, że wierzy w Jezusa” – powiedział.

Ochrona małoletnich

Leon XIV podziękował francuskim biskupom za działania podjęte w związku z przypadkami wykorzystywania małoletnich przez członków duchowieństwa. Wskazał na wysłuchanie pokrzywdzonych, poszukiwanie prawdy, wymierzanie sprawiedliwości, zadośćuczynienie oraz działania prewencyjne. „Trzeba konsekwentnie podążać obraną drogą, zachowując najwyższą czujność” – powiedział. Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia kapłanów i właściwego ukazywania ich tożsamości oraz powołania.

Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie spadkiem liczby powołań do życia konsekrowanego, szczególnie kontemplacyjnego, oraz zamykaniem wspólnot monastycznych. Podkreślił przy tym znaczenie rodziny chrześcijańskiej. „Pogłębianie i umacnianie życia wiary w rodzinach jest z pewnością jednym z kluczy do przezwyciężenia wielu kryzysów, których doświadczają dziś Kościół i nasze społeczeństwa” – zaznaczył.

Apel o jedność

Ostatnim z wyzwań wskazanych przez papieża była jedność Kościoła. Leon XIV przypomniał modlitwę Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno” i określił Kościół we Francji jako „małą trzódkę”, która powinna jednoczyć siły w służbie misji.

„Podziały ideologiczne uczyniłyby jego świadectwo bezowocnym” – ostrzegł. Wyjaśnił, że jedność nie oznacza jednolitości, lecz pozwala różnym wrażliwościom autentycznie katolickim spotykać się we wspólnym wyznaniu wiary, w jedności z prawowitymi pasterzami i Następcą Piotra.

Na zakończenie Ojciec Święty zapewnił, że Kościół we Francji zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Wyraził nadzieję, że francuscy katolicy będą nadal z gorliwością głosić Jezusa Chrystusa i rozbudzać miłość do Niego, „aby świat miał życie”.