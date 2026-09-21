Kardynał: Nieodwracalny proces synodalności

– Chodzi o przejście od Kościoła funkcjonującego "odgórnie" do Kościoła, w którym chrześcijanie biorą na siebie odpowiedzialność i są wysłuchiwani – powiedział 68-letni hierarcha w wywiadzie opublikowanym w niedzielę na łamach austriackiego dziennika "Kurier”.

– Potrzebujemy Kościoła chrześcijan, w którym ja jako biskup jestem pośród nich – dodał kardynał. Zmiany są konieczne, ale muszą być wspierane przez cały Kościół, "w przeciwnym razie dojdzie do sporów i podziałów”.

Według kard. Hollericha zwolennikiem tego procesu jest papież Leon XIV. Kardynał tłumaczył bardziej powściągliwe wypowiedzi papieża Prevosta między innymi jego troską o zachowanie jedności Kościoła; Leon był bowiem świadkiem silnej krytyki pod adresem Franciszka przed konklawe.

Różne spojrzenie na reformy

Kardynał, który pełnił funkcję relatora generalnego Synodu Biskupów nt. synodalności w latach 2023 i 2024, podkreślił jednak również zróżnicowane reakcje na proces synodalny w różnych częściach świata. Podczas wizyty u biskupów w Azji zauważył, że tamtejsze środowiska oceniają ten rozwój "bardzo pozytywnie”.

Z kolei w Europie występują nurty konserwatywne, niespotykane "w takiej skali” nigdzie indziej poza Ameryką Północną. Kardynał przyznał, że nie potrafi powiedzieć, jak długo potrwa ta przemiana.

Odnosząc się do sytuacji Kościoła w Europie, kardynał mówił o "procesie kurczenia się, który jest jednocześnie procesem uzdrawiania”. Mniejsze zasoby finansowe i kadrowe nie muszą być przeszkodą dla życia kościelnego. – Można żyć Kościołem także wtedy, gdy nie ma się pieniędzy – stwierdził kard. Hollerich. Kościół katolicki powinien też występować w sposób bardziej skromny i wolny; winien "okazywać wielkość moralną, ale nie pouczać z pozycji wyższości”.

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