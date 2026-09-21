Imigrant brutalnie zgwałcił kobietę po pięćdziesiątce. Chciał "dać jej miłość"

Libijczyk Mohammad Hamed A. został oskarżony o gwałt ze szczególnym okrucieństwem na kobiecie po pięćdziesiątce. Do zdarzenia doszło 15 lipca w Malmo. Ofiara została zaatakowana podczas biegania.

Szwecja. Imigrant z Libii zgwałcił ponad 50-letnią biegaczkę

W toku postępowania karnego ustalono, że 37-letni mężczyzna zaszedł kobietę od tyłu, uderzył, przewrócił i zaciągnął w krzaki. Następnie dokonał brutalnego gwałtu.

Prokurator chce zakwalifikować to przestępstwo jako gwałt ze szczególnym okrucieństwem, powołując się na wyjątkową przemoc, bezwzględność i brutalność.

Policję na miejsce zdarzenia wezwali świadkowie, którzy usłyszeli krzyki i odgłosy przemocy. Być może to uratowało napadniętej życie. Funkcjonariusze przybyli bardzo szybko i znaleźli mężczyznę leżącego na wpół rozebranego na pobitej, wzywającej pomoc kobiecie.

Mainstreamowe media nie podały narodowości sprawcy

Szwedzka stacja publiczna SVT, ale także inne media nie opublikowały informacji o libijskim pochodzeniu podejrzanego ani innych – mimo brutalnego zachowania sprawcy – innych szczegółów, takich jak jego imię i nazwisko. Poinformował o tym dopiero portal Samnytt.

Chciał "dać miłość"

Podczas przesłuchania oskarżony twierdził, że kobieta "zainspirowała go" do seksu. Powiedział mundurowym, że nie uprawiał seksu od kilku lat i postanowił "dać jej miłość". Miał też oznajmić, że po aresztowaniu zdał sobie sprawę z popełnionego błędu, ale w sądzie zaprzeczył jakoby dokonał gwałtu.

Był już karany

Oskarżony jest imigrantem z Libii i obywatelem Szwecji. W przeszłości był karany za napaść seksualną w klubie nocnym. Z uwagi na fakt, że posiada obywatelstwo szwedzkie, nie może zostać deportowany.

Libijczyk jest również oskarżony o stawianie oporu i drobne przestępstwa narkotykowe. Zaprzecza zarzutom gwałtu i stawiania oporu, przyznaje się natomiast do przestępstwa narkotykowego.

Ma obywatelstwo, ale nie umie mówić po szwedzku

Imigrant pomimo uzyskania obywatelstwa, potrzebuje tłumacza języka arabskiego w sądzie. To częsta sytuacja w państwach zachodnioeuropejskich i skandynawskich, których władze na masową skalę wpuściły imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

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