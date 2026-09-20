Dywizje piłkarskie na start

Utworzono ją przed ośmioma laty w celu wyeliminowania międzypaństwowych meczów towarzyskich. Z reguły wzbudzających niewielkie zainteresowanie i zazwyczaj ogromnie nudnych. Nowy projekt odmienił oblicze piłki nożnej na Starym Kontynencie. Każdy gol może bowiem otwierać wrota ku mistrzostwom Europy, względnie powodować degradację do niższej klasy.

Rozgrywki – finansowane głównie z praw telewizyjnych i umów sponsorskich – wpisały się już na trwałe w tradycję piłkarską. Systematycznie windują poziom gry. Ekipy otrzymują możliwość współzawodnictwa z przeciwnikami o zbliżonej klasie, co zwiększa szansę na rozwój i zyskanie doświadczenia.