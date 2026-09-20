Stała baza wojsk USA w Polsce. Nowe informacje

Dzięki staraniom prezydenta Karola Nawrockiego, o których informował m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, już wkrótce żołnierze amerykańskich sił zbrojnych będą stacjonować w Polsce na stałe.

W mediach wspominano o potencjalnej lokalizacji w Poznaniu lub Powidzu, ale pojawiają się także doniesienia, że miejsca te nie są rozważane. Z informacji portalu Business Insider wynika, że w grze są już trzy województwa: dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie.

Baza mogłaby powstać w Szczecinie. – Nie uczestniczę oczywiście w rozmowach na temat bazy, ale chętnie bym ją widział w Szczecinie — powiedział serwisowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Kropiwnicki: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia decyzji przez Amerykanów

Do sprawy odniósł się w niedzielę na antenie Radia Zet poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.

– Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza. Mam nadzieję, że będzie to na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia – zaznaczył parlamentarzysta.

Jak dodał Kropiwnicki, "wizytowali Wrocław oraz kilka lokalizacji na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce".

Z kolei Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych, podkreślił, że liczy na to, że w Polsce będzie stacjonować amerykańska dywizja pancerna.

Nawrocki reaguje na słowa Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki zareagował w czwartek wieczorem na wpis Donalda Trumpa, w którym amerykański przywódca poinformował, że "poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce".

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social – jak napisał – "WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!". "Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA.

W reakcji na te słowa, prezydent Karol Nawrocki napisał na portalu X: "Dziękuję, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie za miłe słowa, naszą przyjaźń i Pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie".

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