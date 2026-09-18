Stała baza wojsk USA w Polsce. W grę mają wchodzić trzy lokalizacje

Dzięki staraniom prezydenta Karola Nawrockiego już wkrótce żołnierze amerykańskich sił zbrojnych będą stacjonować w Polsce na stałe. "Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – poinformował prezydent USA Donald Trump.

Potencjalne lokalizacje

W mediach wspominano o potencjalnej lokalizacji w Poznaniu lub Powidzu, ale pojawiają się także doniesienia, że miejsca te nie są rozważane. Z informacji Business Insidera wynika, że w grze są już trzy województwa: dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie.

Baza mogłaby powstać w Szczecinie. – Nie uczestniczę oczywiście w rozmowach na temat bazy, ale chętnie bym ją widział w Szczecinie — powiedział BI wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

– Mamy port, mamy duży poligon w Drawsku Pomorskim, mamy korpus NATO, więc Szczecin byłby świetną lokalizacją – dodał Rudawski.

Nawrocki reaguje na deklarację Trumpa

Na deklarację Donalda Trumpa o stałej bazie wojsk USA w Polsce zareagował w czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki.

"Dziękuję, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie za miłe słowa, naszą przyjaźń i Pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie" – napisał na platformie X.

Karol Nawrocki podkreślił, że "jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy obronnej: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem".

"Mogę Pana zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy Armii USA" – zadeklarował prezydent.

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