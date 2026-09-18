"Niebezpieczny scenariusz". Generał ostrzega

Premier Donald Tusk wziął w czwartek udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Irlandii. Podczas konferencji prasowej w stolicy Słowacji został zapytany przez dziennikarzy o zagrożenia związane z działaniami Rosji.

Szef polskiego rządu ujawnił, że w ostatnich godzinach otrzymał informacje bezpośrednio od dyrektora CIA. – Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach – powiedział Tusk.

Premier nie przedstawił szczegółów raportu. Zaznaczył jednak, że Polska oraz pozostałe państwa europejskie powinny przygotowywać się na różne scenariusze, nie tylko dotyczące przebiegu wojny na Ukrainie. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.

Gen. Pacek: Oby nie było jak 1939 roku

Do słów premiera Donalda Tuska odniósł się w piątek na antenie Polsat News gen. Bogusław Pacek.

– Premier mówi, że mogą być ataki hybrydowe, że to mogą być ataki na różnego typu środki transportu, natomiast ja podejrzewam, że pełnej wiedzy nie ma w tej sprawie nawet Władimir Putin – powiedział wojskowy. Jak podkreślił, prezydent Rosji może jeszcze nie wiedzieć, co zostanie zrealizowane za tydzień lub za dwa. – Bo takich opcji jest cała gama – dodał.

Gen. Pacek zwrócił uwagę na znaczenie odpowiedniego przygotowania. – Oby teraz nie było tak, jak w 1939 roku, kiedy to guzika nie chcieliśmy oddać i kiedy byliśmy pewni, że jesteśmy tak silni, że mucha nie siada, a żaden Niemiec tutaj się nie dostanie – zauważył.

– Amerykanie przecież mówili Zełenskiemu wprost, będziesz zaatakowany. Ledwo zdążyły się ewakuować służby, które rzeczywiście miały też takie informacje, a prezydent Ukrainy poinformował obywateli o mobilizacji drugiego dnia wojny – przypomniał wojskowy.

Generał podkreślił, że "nawet jeżeli są wątpliwości w tej sprawie", to chciałby o tym wiedzieć. – Uważam, że jeżeli taka informacja została przekazana przez CIA z z możliwością jej upublicznienia, to premier zrobił właściwie – ocenił. Jak zaznaczył, nie ma stuprocentowej pewności, że jakiekolwiek ataki będą.

Wojskowy: Rosja nie ma możliwości skonfrontowania się z NATO

Gen. Bogusław Pacek skomentował również wariant, w którym Moskwa zaatakuje kraj członkowski NATO. – Rosja na pewno nie ma takiej możliwości, żeby się skonfrontować z NATO – podkreślił

Wojskowy podkreślił, że "to, co robi Putin, to jest ta gra na kilku fortepianach". – Jeden z nich to jest osłabianie Sojuszu i prowadzenie takich działań, które mają nas poróżnić na tyle, że ewentualny konflikt zbrojny byłby niekoniecznie z udziałem wszystkich jego państw – mówił.

Jak zauważył gen. Pacek, "taki scenariusz, myślę, że dzisiaj istnieje w głowach wielu kreatorów polityki bezpieczeństwa w Moskwie". – Podzielić NATO na tyle, żeby osłabienie sprowadzało się do nieudzielenia pomocy przez część z państw – wyjaśnił gość Polsat News. – I to jest niebezpieczny scenariusz, gdyby był on realny – dodał.

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