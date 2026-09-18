"Z czym wy jesteście gotowi?". Kosiniak-Kamysz reaguje na słowa Mentzena

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, powiedział w piątek w Sejmie, że "ten rząd regularnie powtarza, że jesteśmy gotowi, a może nawet absolutnie gotowi do konfliktu".

Mentzen pyta rząd: Z czym wy jesteście gotowi?

– Z czym wy jesteście gotowi? Mamy amunicji artyleryjskiej dosłownie na kilka dni wojny, śladowe ilości obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, nieprzeszkolone rezerwy. Jesteśmy ostatnim krajem graniczącym z Rosją, który nie przywrócił powszechnych szkoleń wojskowych. Nie mamy obrony cywilnej, schronów, nic nie mamy – mówił.

Sławomir Mentzen ocenił, że "nie jesteście do niczego gotowi i okłamujecie Polaków".

– Jedyna rzecz, do której jesteście gotowi i co macie nawet przećwiczone, to ucieczka do Rumunii albo do Berlina – stwierdził.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Mentzenowi

Następnie głos z sejmowej mównicy zabrał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Dzisiaj rano znów polskie myśliwce zostały poderwane w celu patrolowania polskiego nieba, uruchomione zostały systemy obrony przeciwlotniczej. Codziennie, a czasem kilkukrotnie, podczas pełnienia dyżurów polscy piloci, obsługa obrony przeciwlotniczej naziemna, wszyscy żołnierze są w pełnej gotowości do obrony Polski, do obrony polskiego nieba. Myślę, że należy im się szacunek i wyrazy wdzięczności, bo to jest misja, którą pełnią w naszym wspólnym imieniu – mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że incydenty związane z Rosją nie są "pojedynczymi zdarzeniami, tylko zaplanowaną agresją wobec państw NATO".

– Ona nie jest wypadkiem, jest strategią Federacji Rosyjskiej. W tej izbie jednym głosem powinniśmy mówić, jak zabezpieczyć się przed tą strategią Federacji Rosyjskiej, żeby ona ani w Polsce, ani w Europie nie była realizowana – ocenił.

Odnosząc się do słów Sławomira Mentzena, powiedział, że "niestety z tej mównicy padały przed chwilą słowa, które wpisują się w strategię bezpieczeństwa, ale nie Polski, a właśnie Rosji".

– Trzeba naprawdę się opanować i zastanowić. Zastanówcie się, co mówicie. (…) One (te słowa) są po prostu bardzo niebezpieczne – powiedział szef MON.

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