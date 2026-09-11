Konfederacja depcze PiS po piętach. Najnowszy sondaż

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 26,1 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z badaniem z sierpnia.

Drugie miejsce, z wynikiem 15 proc., zajmuje Prawo i Sprawiedliwości (spadek o 1,5 pkt proc.). Partii Jarosława Kaczyńskiego depcze po piętach Konfederacja. Różnica między tymi ugrupowaniami to zaledwie 0,2 pkt proc. Chęć oddania głosu na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka deklaruje obecnie 14,8 proc. respondentów (wzrost o 1,8 pkt proc.). Natomiast na Konfederację Korony Polskiej chce zagłosować 7,8 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwie partie: Razem (6,1 proc. poparcia, wzrost o 1,7 pkt proc.) oraz Nowa Lewica (5,9 proc., wzrost o 2,1 pkt proc.). Poniżej progu znalazłyby się natomiast: Rozwój Plus (3,7 proc., spadek o 0,1 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,5 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.), Polska 2050 (0,8 proc., spadek o 2,6 pkt proc.) oraz Unia Centrum (0,1 proc., spadek o 0,1 pkt proc.).

Inne ugrupowania wskazało 0,7 proc. uczestników badania. Niezdecydowanych było 14,3 proc. ankietowanych. Natomiast 2,2 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na pytanie. Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 73,9 proc. badanych, o 0,1 pkt proc. mniej niż w sondażu z sierpnia.

Tak wygląda sondaż bez odpowiedzi odmownych

CBOS opublikowało również wyniki badania, w którym nie uwzględniono odpowiedzi "trudno powiedzieć" oraz odmów odpowiedzi. W tym wariancie nadal największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska (29,1 proc.). Dalej: PiS – 19,1 proc., Konfederacja – 17,9 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 8,1 proc., Nowa Lewica – 7,2 proc., Razem – 6,8 proc., Rozwój Plus – 6,2 proc., PSL – 3,2 proc., Polska 2050 – 1 proc., Unia Centrum – 0,4 proc. (inne partie wskazało 1,1 proc. pytanych).

Największa różnica to zatem przekroczenie progu wyborczego przez formację byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-9 września metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc.) i wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski.

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