Przejęcie TVN. MAP zapowiada wszczęcie postępowania

David Ellison, szef Paramount Skydance, ogłosił w piątek, że po połączeniu z Warner Bros. Discovery koncern będzie działał pod nazwą Skydance. Zmiana ma nastąpić wraz z finalizacją wielkiej transakcji zaplanowaną na 6 października. Oficjalne komunikaty obu spółek wskazują tę datę jako przewidywany termin zamknięcia przejęcia, z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków finalizacji.

Tymczasem we wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że przyjrzy się fuzji obu koncernów.

"Minister Aktywów Państwowych zajmie się przejęciem TVN przez grupę Paramount Skydance; celem ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce – podał resort" – przekazała Polska Agencja Prasowa.

Gigantyczna fuzja

Skala transakcji jest ogromna. Paramount zgodził się zapłacić 31 dolarów w gotówce za każdą akcję Warner Bros. Discovery. Wartość kapitałowa WBD została określona na około 81 mld dolarów, natomiast wartość przedsiębiorstwa, uwzględniająca zadłużenie, wynosi około 110 mld dolarów.

W wyniku połączenia pod jednym korporacyjnym dachem znajdą się m.in. studia Paramount Pictures i Warner Bros., CBS, CNN, HBO oraz platformy Paramount+ i HBO Max. Warner Bros. Discovery jest również właścicielem Grupy TVN, dlatego transakcja oznacza zmianę właścicielską także dla jednej z największych grup medialnych w Polsce.

Paramount Skydance informował w sierpniu, że uzyskał wszystkie wymagane zgody regulacyjne przewidziane w umowie przejęcia. Kontrole transakcji objęły łącznie blisko 70 jurysdykcji, w tym Unię Europejską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Na drodze do finalizacji pozostawał jeszcze spór sądowy w USA. Koalicja 12 stanów próbowała zablokować przejęcie, podnosząc zastrzeżenia dotyczące konkurencji na rynku. Ostatecznie zawarto ugodę, którą zatwierdził sąd federalny, otwierając drogę do zamknięcia transakcji.

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